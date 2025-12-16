  1. Inicio
Vamos y Contraloría intercambian acusaciones, anuncian auditorías

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 17/12/2025 00:00
Los diputados de la Coalición Vamos llaman mentiroso al contralor Anel Flores y aseguran que han rendido cuentas. Contraloría responde con un comunicado listando nombres y adelantando auditorías forenses

Continúa la pugna entre Contraloría y los miembros de la Coalición Vamos. Flores señaló a los diputados de intentar desviar la atención con declaraciones sobre las transferencias de fondos a municipios y juntas comunales, acusándolos de no cumplir con la rendición de cuentas.

“La mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas; solamente 4 partidos han cumplido. El PRD no ha cumplido, el Molirena, el MOCA”, manifestó el contralor Anel Flores esta semana durante una entrevista a TVN Noticias.

Específicamente nombró a Ricardo Lombana, Betserai Richards y Alexandra Brenes como políticos que están solicitando prórrogas para rendir cuentas de un año y medio de gestión.

Este martes 16 de diciembre, Brenes respondió en una entrevista al mismo medio de comunicación.

“Mentir públicamente no es ético”, sentenció luego de mostrar el sello de entrega oficial de su informe en la Contraloría. “Esto prueba que sí cumplí con la rendición. Si el Contralor no tiene comunicación con su propio equipo, o bien está mal informado... o está mintiendo conscientemente”, declaró.

La diputada aseguró que entregó sus informes en el plazo correspondiente y cuestionó a la Contraloría por lo que llamó selectividad de la fiscalización. “¿Por qué no investiga a los excopartidarios (del PRD) que tienen 150 empleados en la Asamblea? ¿Por qué solo apunta a diputados con equipos pequeños?”, preguntó Brenes.

Luis Duke, subjefe de la bancada Vamos, también respondió al contralor, en esta ocasión a través de las redes sociales.

“Contralor @AnelBoloFlores su versión cambia. Primero dice: “pidieron prórroga”, y fue su equipo quien la solicitó; además, era legal. Luego dice: “no han entregado el informe”, pero le confirmamos que todos los informes fueron entregados y su equipo lo confirmó. Después dice: “lo entregaron tarde”, cuando su propio equipo nos pidió entregarlo a partir del 1 de diciembre porque no trabajaban el 28, 29 y 30 de noviembre. Póngase de acuerdo con su equipo. Hay buenos cursos de gestión de equipos en la @utppanama y la @UNIVERSIDAD_PMA. La rendición de cuentas no puede ser un guión cambiante”, tuiteó el diputado en su cuenta oficial de X. “Contralor, RETOME SU ROL, deje de ser un Operador Político y sea un contralor. Yo no tengo problema en publicar mis declaraciones de Intereses y Patrimonio ¿Usted hará lo mismo? Lo reto”, concluyó.

Contraloría responde

La Contraloría respondió el martes a través de un comunicado.

“Ante declaraciones recientes emitidas en el ámbito público, la Contraloría General de la República aclara que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora”, señaló la institución.

Continuó precisando qué diputados habrían, según Contraloría, entregado la documentación de forma tardía.

“De acuerdo con los registros oficiales de Rendición de Cuentas, se mantiene información pendiente de presentación dentro del plazo establecido por parte de algunos candidatos electos por libre postulación. En ese contexto, se precisa que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA) y la diputada electa Alexandra Brenes y Luis Duke entregaron la documentación correspondiente el día 15 de diciembre de 2025; sin embargo, dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes”, detalló.

El comunicado añade que en el ámbito municipal, las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral. “Asimismo, los registros indican que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación ante esta institución, situación que constituye un incumplimiento a la obligación prevista en la normativa vigente”, acota el comunicado.

La institución adelantó que quienes no hayyan cumplido con la entrega de la rendición de cuentas en el plazo establecido serán sometidos a procesos de revisión, incluyendo auditoría forense. Afirman que estas actuaciones no responden a señalamientos ni ataques contra una agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular sino que sino que “forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia, la correcta administración de los fondos públicos y la rendición de cuentas”.

