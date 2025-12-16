Vamos y Contraloría intercambian acusaciones, anuncian auditorías

La Contraloría respondió el martes a través de un comunicado. 'Ante declaraciones recientes emitidas en el ámbito público, la Contraloría General de la República aclara que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora', señaló la institución.Continuó precisando qué diputados habrían, según Contraloría, entregado la documentación de forma tardía.'De acuerdo con los registros oficiales de Rendición de Cuentas, se mantiene información pendiente de presentación dentro del plazo establecido por parte de algunos candidatos electos por libre postulación. En ese contexto, se precisa que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA) y la diputada electa Alexandra Brenes y Luis Duke entregaron la documentación correspondiente el día 15 de diciembre de 2025; sin embargo, dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa correspondientes', detalló.El comunicado añade que en el ámbito municipal, las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral. 'Asimismo, los registros indican que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación ante esta institución, situación que constituye un incumplimiento a la obligación prevista en la normativa vigente', acota el comunicado.La institución adelantó que quienes no hayyan cumplido con la entrega de la rendición de cuentas en el plazo establecido serán sometidos a procesos de revisión, incluyendo auditoría forense. Afirman que estas actuaciones no responden a señalamientos ni ataques contra una agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular sino que sino que 'forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia, la correcta administración de los fondos públicos y la rendición de cuentas'.