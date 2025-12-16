Vamos y Contraloría intercambian acusaciones, anuncian auditorías

Continúa la pugna entre Contraloría y los miembros de la Coalición Vamos. Flores señaló a los diputados de intentar desviar la atención con declaraciones sobre las transferencias de fondos a municipios y juntas comunales, acusándolos de no cumplir con la rendición de cuentas.

“La mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas; solamente 4 partidos han cumplido. El PRD no ha cumplido, el Molirena, el MOCA”, manifestó el contralor Anel Flores esta semana durante una entrevista a TVN Noticias.

Específicamente nombró a Ricardo Lombana, Betserai Richards y Alexandra Brenes como políticos que están solicitando prórrogas para rendir cuentas de un año y medio de gestión.

Este martes 16 de diciembre, Brenes respondió en una entrevista al mismo medio de comunicación.

“Mentir públicamente no es ético”, sentenció luego de mostrar el sello de entrega oficial de su informe en la Contraloría. “Esto prueba que sí cumplí con la rendición. Si el Contralor no tiene comunicación con su propio equipo, o bien está mal informado... o está mintiendo conscientemente”, declaró.

La diputada aseguró que entregó sus informes en el plazo correspondiente y cuestionó a la Contraloría por lo que llamó selectividad de la fiscalización. “¿Por qué no investiga a los excopartidarios (del PRD) que tienen 150 empleados en la Asamblea? ¿Por qué solo apunta a diputados con equipos pequeños?”, preguntó Brenes.

Luis Duke, subjefe de la bancada Vamos, también respondió al contralor, en esta ocasión a través de las redes sociales.

“Contralor @AnelBoloFlores su versión cambia. Primero dice: “pidieron prórroga”, y fue su equipo quien la solicitó; además, era legal. Luego dice: “no han entregado el informe”, pero le confirmamos que todos los informes fueron entregados y su equipo lo confirmó. Después dice: “lo entregaron tarde”, cuando su propio equipo nos pidió entregarlo a partir del 1 de diciembre porque no trabajaban el 28, 29 y 30 de noviembre. Póngase de acuerdo con su equipo. Hay buenos cursos de gestión de equipos en la @utppanama y la @UNIVERSIDAD_PMA. La rendición de cuentas no puede ser un guión cambiante”, tuiteó el diputado en su cuenta oficial de X. “Contralor, RETOME SU ROL, deje de ser un Operador Político y sea un contralor. Yo no tengo problema en publicar mis declaraciones de Intereses y Patrimonio ¿Usted hará lo mismo? Lo reto”, concluyó.