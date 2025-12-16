Panamericana Oeste: Comisión Evaluadora ratifica informe de licitación

La Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó su informe inicial dentro del proceso de licitación del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste, que se desarrolla bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

La decisión mantiene como ganador al Consorcio APP Vías del Istmo, integrado por las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras, Calzada Construcciones e Ingeniería Estrella, al presentar la oferta económica más baja, por un monto de $312,340,462, y obtener el puntaje máximo.

La licitación del proyecto se realizó el pasado 24 de septiembre y contó con la participación de tres consorcios. Además de Vías del Istmo, concurrieron el Consorcio Autopista Panamericana Oeste —integrado por Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., y KMA Construcciones S.A.S.— y el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, conformado por las empresas Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A., y Mota-Engil México, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.

El Consorcio Autopista Panamericana Oeste presentó una oferta económica de $314,371,846, mientras que el Consorcio APP La Chorrera–Santiago ofertó $348,702,904.

La Dirección General de Contrataciones Públicas había anulado parcialmente el informe de evaluación y solicitó a la Comisión la elaboración de un nuevo informe, como consecuencia de dos recursos de reclamo interpuestos por el Consorcio APP Vías del Istmo y por el Consorcio APP La Chorrera–Santiago.

Los reclamos alegaban supuestos incumplimientos relacionados con el estado financiero del Consorcio Vías del Istmo, así como la falta de una apostilla adecuada en algunos documentos. No obstante, la Comisión Evaluadora, integrada por Manuel González, Maritza Cedeño, Sion Atencio, Amira Barsallo y Keila Rodríguez, determinó que el consorcio cumple con lo establecido en el pliego de cargos.

“Esta Comisión verificó que el ‘informe de los auditores independientes KPMG Dominicana’ fue presentado con la apostilla del 31 de julio de 2025, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Este sello da fe pública únicamente de la autenticidad de la firma del presidente del Colegio de Contadores Públicos de la República Dominicana...”, señala el informe.

La Comisión Evaluadora indicó, en su informe parcial, que al realizar el primer examen de los documentos de la propuesta advirtió que el pliego de cargos “no establece de manera expresa dicha exigencia, como sí lo hace en otros requisitos, tal como se puede observar en (...) las páginas 51 y 52 del pliego de cargos”.

“Es importante resaltar que esta Comisión también ha verificado que en las bases de precalificación tampoco fueron solicitadas las legalizaciones de los documentos que acreditan el estado de la capacidad financiera de los proponentes...”, señala el informe emitido el pasado lunes y publicado en el portal de Panamá Compra ayer martes.

Además de los recursos de reclamo presentados, el pasado 10 de diciembre se interpuso ante el MOP una solicitud de investigación administrativa. La acción fue presentada por el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, que solicitó a la entidad licitante verificar la información financiera presentada por otro proponente, específicamente la utilizada para acreditar su capacidad financiera dentro del proceso de selección del contratista.

Días antes de la licitación, el Consejo de Gabinete declaró de interés público el proyecto, que consiste en rehabilitar, mejorar y mantener la carretera Panamericana Oeste desde Loma Campana hasta Santiago, con una extensión total de 192 kilómetros.

Se trata de la segunda obra que se ejecuta bajo la modalidad APP en el país y se prevé que genere más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando de manera directa a más de 282,000 residentes, según información del MOP.

El contrato tendrá una duración de 20 años y se desarrollará en cuatro fases, que inician con los estudios técnicos, la obtención de permisos y la planificación.

La construcción tendrá una duración de 36 meses, mientras que la operación y el mantenimiento se extenderán por 15 años.

De acuerdo con el MOP, la carretera Panamericana Oeste será un eje estratégico para el desarrollo logístico, comercial y turístico del país, y contribuirá a mejorar la calidad de vida de las comunidades ubicadas en el tramo intervenido.