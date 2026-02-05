Abogado de Álex Saab niega su captura en Venezuela, mientras que Estados Unidos lo confirma

La versión sobre una supuesta detención de Alex Saab en Caracas ha generado confusión informativa, con reportes de medios internacionales que aseguran que fue arrestado en el marco de una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses, pero la defensa del empresario afirmó categóricamente que la noticia es “fake news”.

Luigi Giuliano, abogado de Saab y de su esposa Camilla Fabri, aseguró en declaraciones a El Espectador que estuvo con su cliente esta misma mañana y que este “está tranquilo en Caracas”, negando que haya sido capturado o ingresado a instalaciones del SEBIN por parte del FBI u otros organismos extranjeros.

Pese a la negación de la defensa, varios medios reportaron que Saab habría sido detenido en la madrugada de este miércoles en un operativo que involucró al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a las fuerzas de seguridad de Venezuela, supuestamente con miras a una futura extradicción a Estados Unidos por cargos pendientes de lavado de dinero u otros delitos.

La emisora Caracol Radio citó “fuentes de inteligencia en Estados Unidos” que ubicaron la captura cerca de las 2:30 a. m., y la agencia Reuters también recogió una versión similar basada en funcionarios estadounidenses, aunque no con confirmación oficial. Algunos reportes sugieren que el empresario y otras figuras vinculadas debían enfrentar nuevas acciones legales después de los eventos recientes en la política venezolana.

Hasta ahora ninguna autoridad oficial de Caracas ni Washington ha confirmado la detención o emitido comunicados sobre la situación legal actual de Saab, lo que mantiene la información en un estado de contradicciones informativas y sin esclarecer el paradero exacto del empresario.

Saab, nacido en Barranquilla, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de conspiración y lavado de dinero relacionados con transacciones millonarias vinculadas al régimen venezolano. Permaneció bajo custodia estadounidense hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado en un canje de prisioneros que incluyó un indulto presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden.

La mezcla de versiones oficiales, reportes de medios y declaraciones de la defensa deja abierta la cuestión sobre la veracidad de la supuesta detención. El caso sigue evolucionando mientras las autoridades competentes, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, no han emitido confirmaciones públicas sobre el paradero o situación jurídica del empresario colombo-venezolano.