Los temas clave del presidente Mulino de este jueves 5 de febrero

El presidente de la República, Mulino, se dirigió a la nación para responder a preguntas de periodistas sobre diversos temas de interés nacional.-En primer lugar, se refirió a un comunicado emitido por Hong Kong que, según se indicó, dio resultados judiciales en su territorio. Mulino aclaró que Hong Kong es una zona administrativa de China y que toda comunicación diplomática con ese país se realiza a través de la Cancillería. Recalcó que el Órgano Ejecutivo de Panamá <b>no interviene en los tribunales de justicia</b>, y señaló que la Cancillería ya emitió un pronunciamiento oficial rechazando el comunicado.-El mandatario también explicó la elección de <b>Mers como operador portuario</b> en el puerto de Balboa. Destacó que la empresa es un actor global de gran experiencia y que, además, es el usuario más importante del puerto, lo que le permite asumir los retos del país en esta área estratégica.-Mulino anunció la <b>próxima anexión de una unidad oncológica en Antón</b> y la culminación del <b>Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé</b> para finales de este año. Por su parte, el ministro del MOP detalló los proyectos de infraestructura previstos para el segundo semestre, que incluyen: la <b>circunvalación Penonomé-La Pintada</b> con una inversión de 33 millones de dólares; mejoras en calles de Nata, Pintada y Ola por 20 millones; el Salado y su ciclovía en Aguadulce por más de 7 millones; y un <b>proyecto de tapa-huecos</b> para la ciudad de Penonomé. Además, se anunció que la <b>Carretera Panamericana</b> y la carretera de Juan Díaz serán impactadas positivamente por estas obras.-El ministro Chapman informó que Panamá logró <b>salir de la lista de países no cooperantes</b> en la lucha contra el blanqueo de capitales. El siguiente reto del país será cumplir con los estándares de <b>intercambio de información fiscal</b>. Entre las medidas previstas están el ordenamiento de sociedades anónimas inactivas y la adopción de legislaciones técnicas, incluyendo una <b>ley de sustancia económica</b>, destinada a garantizar que quienes reciben beneficios en Panamá tengan operaciones reales y contribuyan al desarrollo del país.