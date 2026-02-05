Los temas clave del presidente Mulino de este jueves 5 de febrero

El ministro indicó que estas medidas buscan garantizar estabilidad económica y un manejo responsable de los recursos públicos, asegurando que Panamá pueda continuar con inversiones estratégicas y proyectos que beneficien directamente a la población.

Chapman explicó el trabajo intenso que se ha realizado para mantener un presupuesto sólido y bien administrado, lo que ha permitido al gobierno continuar impulsando proyectos de desarrollo en el país. Entre los logros más destacados, el ministro resaltó la reducción histórica del déficit fiscal , así como los planes futuros para fortalecer la economía nacional.

Este jueves 5 de febrero, el presidente de la República, José Raúl Mulino , brindó un espacio al ministro de Economía y Finanzas (MEF) , Felipe Chapman, para detallar los avances en materia de finanzas públicas, orden fiscal y presupuesto .

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 5 de febrero

El presidente de la República, Mulino, se dirigió a la nación para responder a preguntas de periodistas sobre diversos temas de interés nacional.

-En primer lugar, se refirió a un comunicado emitido por Hong Kong que, según se indicó, dio resultados judiciales en su territorio. Mulino aclaró que Hong Kong es una zona administrativa de China y que toda comunicación diplomática con ese país se realiza a través de la Cancillería. Recalcó que el Órgano Ejecutivo de Panamá no interviene en los tribunales de justicia, y señaló que la Cancillería ya emitió un pronunciamiento oficial rechazando el comunicado.

-El mandatario también explicó la elección de Mers como operador portuario en el puerto de Balboa. Destacó que la empresa es un actor global de gran experiencia y que, además, es el usuario más importante del puerto, lo que le permite asumir los retos del país en esta área estratégica.

-Mulino anunció la próxima anexión de una unidad oncológica en Antón y la culminación del Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé para finales de este año. Por su parte, el ministro del MOP detalló los proyectos de infraestructura previstos para el segundo semestre, que incluyen: la circunvalación Penonomé-La Pintada con una inversión de 33 millones de dólares; mejoras en calles de Nata, Pintada y Ola por 20 millones; el Salado y su ciclovía en Aguadulce por más de 7 millones; y un proyecto de tapa-huecos para la ciudad de Penonomé. Además, se anunció que la Carretera Panamericana y la carretera de Juan Díaz serán impactadas positivamente por estas obras.

-El ministro Chapman informó que Panamá logró salir de la lista de países no cooperantes en la lucha contra el blanqueo de capitales. El siguiente reto del país será cumplir con los estándares de intercambio de información fiscal. Entre las medidas previstas están el ordenamiento de sociedades anónimas inactivas y la adopción de legislaciones técnicas, incluyendo una ley de sustancia económica, destinada a garantizar que quienes reciben beneficios en Panamá tengan operaciones reales y contribuyan al desarrollo del país.