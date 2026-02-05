Mulino promete transformar Coclé con millonaria inversión en salud e infraestructura

Durante su conferencia de prensa semanal de los jueves, el presidente José Raúl Mulino anunció una serie de proyectos de salud e infraestructura que impactarán a la provincia de Coclé, incluyendo la anexión de una unidad oncológica en Antón y la culminación este año del hospital Aquilino Tejeira, el cual describió como un futuro ícono de la salud pública en la región.

El mandatario destacó que la nueva unidad será clave para reforzar la atención del cáncer, al tiempo que avanzan trabajos de recuperación en centros de salud y otras instalaciones médicas de la provincia.

En materia de infraestructura, Mulino pidió paciencia a los residentes del norte de Penonomé y aseguró que la carretera para esa zona sigue en agenda para el segundo semestre del año, cuando se programe la inversión dentro del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades también confirmaron que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene listos los traslados de partidas para varios proyectos, entre ellos la circunvalación Penonomé–La Pintada por 33 millones de dólares; mejoras viales en Natá, La Pintada y Olá por 20 millones; la vía El Salado con ciclovía en Aguadulce por más de 7 millones; y un programa de rehabilitación de calles en Penonomé.

Asimismo, la provincia será impactada por la Asociación Público-Privada de la Carretera Panamericana del Oeste, valorada en $162 millones, que beneficiará a los distritos de Antón, Penonomé, Natá y Aguadulce.

Con estas inversiones, que suman cerca de $350 millones, el Gobierno aseguró que Coclé se perfila como la provincia más beneficiada hasta ahora dentro del plan de gestión gubernamental.