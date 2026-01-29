Bogotá acelera la mayor transformación de infraestructura de su historia con el avance del Metro

Tras una licitación fallida en 2024, el alcalde confirmó que el proceso será <b>reabierto</b>, con una etapa de divulgación internacional desde febrero, publicación oficial en abril y recepción de propuestas hacia octubre de este año. La entrada en operación de la línea dos se proyecta para <b>2034</b>.Finalmente, anunció que su administración avanzará en los <b>estudios de factibilidad de una tercera línea</b>, que conectaría a Bogotá con Soacha, dejando el proyecto listo para futuras administraciones.