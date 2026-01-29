Bogotá acelera la mayor transformación de infraestructura de su historia con el avance del Metro

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este 29 de enero, desde Panamá, que la capital colombiana atraviesa la mayor transformación de infraestructura de su historia, con avances decisivos en el sistema Metro y nuevos proyectos que marcarán el futuro de la movilidad urbana. Durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), el mandatario capitalino explicó que Bogotá busca saldar una deuda histórica con su infraestructura de transporte y consolidar un sistema integrado, moderno y de alta capacidad. “Nunca antes se había hecho una inversión como la que hoy se está ejecutando en Bogotá”, afirmó.

La primera línea del Metro supera el 70% de avance

El alcalde destacó que la primera línea del Metro de Bogotá, tras más de 80 años de debates, avanza actualmente por encima del 70%, luego de haber sido recibida con un 28% de ejecución hace dos años. El proyecto contempla una línea elevada de 24 kilómetros, con 30 trenes automatizados (GOA 4) —el nivel más avanzado de automatización disponible— y una capacidad superior a un millón de pasajeros diarios, cifra que supera incluso la demanda total del sistema metro de Washington, que opera con cinco líneas. Según lo anunciado, el viaducto estaría terminado en 2026, las pruebas completas se realizarían en 2027 y la operación comercial iniciaría en el primer trimestre de 2028.

Extensión de la línea uno y apuesta público-privada

El alcalde informó que su administración dejará definida la extensión de la línea uno, desde la calle 72 hasta la calle 100, con tres nuevas estaciones. El proyecto se estructurará bajo una Alianza Público-Privada (APP), con 70% de financiación privada y 30% distrital. La inversión estimada ronda los 3,5 billones de pesos colombianos, equivalentes a entre 700 y 800 millones de dólares, y los estudios de factibilidad concluirán este mismo año.

La línea dos: el proyecto más costoso en la historia de Colombia

Otro de los anuncios clave fue el relanzamiento de la segunda línea del Metro, un proyecto subterráneo de 5,5 kilómetros, que conectará el centro con el noroccidente de la ciudad, integrándose con la línea uno y cinco troncales de TransMilenio. La línea dos permitirá reducir 87.000 toneladas de CO₂ al año y ahorrar 46 millones de horas de viaje anuales. El trayecto entre Suba y la calle 72 pasará de más de una hora a 20 minutos. El costo total del proyecto asciende a cerca de 9.000 millones de dólares, financiados principalmente con recursos nacionales y distritales, además de préstamos del Banco Mundial, el BID y el Banco Europeo de Inversiones.

Nueva licitación y proyección futura