Ruta directa Panamá-Gran Caimán: Destino clave para banca y turismo

La aerolínea Cayman Airways refuerza su apuesta por el mercado panameño. <b>Josefa Araujo</b>, directora general de AirlinePros Panamáde AirlinePros Panama, explicó que la compañía busca consolidar la ruta directa entre Gran Caimán y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que actualmente opera con dos frecuencias semanales (lunes y jueves).El objetivo principal de esta promoción es alcanzar el volumen de pasajeros necesario para implementar una tercera frecuencia semanal. <i>'Estamos haciendo toda esta promoción para colocar una tercera operación y que la gente no tenga que esperar cuatro noches en el destino, sino que puedan disfrutar de Gran Caimán con solo dos o tres noches'</i>, señaló Araujo en una entrevista con La Estrella de Panamá.