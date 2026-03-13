Ruta directa Panamá-Gran Caimán: Destino clave para banca y turismo

El objetivo principal de esta promoción es alcanzar el volumen de pasajeros necesario para implementar una tercera frecuencia semanal. “Estamos haciendo toda esta promoción para colocar una tercera operación y que la gente no tenga que esperar cuatro noches en el destino, sino que puedan disfrutar de Gran Caimán con solo dos o tres noches” , señaló Araujo en una entrevista con La Estrella de Panamá.

La aerolínea Cayman Airways refuerza su apuesta por el mercado panameño. Josefa Araujo , directora general de AirlinePros Panamáde AirlinePros Panama, explicó que la compañía busca consolidar la ruta directa entre Gran Caimán y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que actualmente opera con dos frecuencias semanales (lunes y jueves).

Conectividad y perfil del viajero

La ruta, que tiene una duración de apenas hora y media, se ha convertido en un puente estratégico gracias a la conectividad con el “hub de las Américas”. Según la ejecutiva, el 80 % del mercado es corporativo, compuesto principalmente por profesionales de los sectores de banca, finanzas y aseguradoras. No obstante, el destino también se posiciona con fuerza en el segmento VIP para bodas y turismo de descanso.

Con tarifas que rondan los $450 en boletos de ida y vuelta, la aerolínea aprovecha la infraestructura de Panamá para captar viajeros de toda Latinoamérica. “Utilizamos el Hub para conectar a la gente que vive en Gran Caimán y también al revés, llevando personas de todas las ciudades donde vuela Copa hacia la isla”, detalló la representante.

Esta es la primera vez que Cayman Airways se presenta con un stand propio en la feria, tras identificar a Expocomer como la plataforma ideal para llegar simultáneamente a agencias de viajes, operadores internacionales y al sector comercial.

“Es una oportunidad de aprovechar la promoción en un solo sitio; con menos inversión logramos más”, concluyó Araujo, quien mantiene una agenda llena de reuniones de negocios en Expocomer 2026 para potenciar la aceptación del mercado local.