Panamá quiere jugar en grande con un futuro más conectado con la red 5G y la IA

En materia de IA, el administrador de la AIG indicó que tienen una serie de proyectos, pero los montos de inversión no son altos porque hay iniciativas con las que se puede tener un alto impacto con bajo costos. Sin embargo, adelantó que sí existen un proyecto para servicios para el ciudadano que se dan en la plataforma Panamá Conecta bajo un monto de inversión de $600 mil que hacen en conjunto con Google para dar asistencia virtual. Además de eso, según el administrador de la AIG, uno de los proyectos importantes será de educación donde se les ofrecerá herramienta de IA a estudiantes. En términos de salud están haciendo proyectos con el Ministerio de Salud para ofrecer teleconsultas y diagnósticos basados en IA. <i><b>'Lo más importante es que estamos usando IA para desarrollar más rápido productos al ciudadano, como lo que hicimos con el subsidio del combustible donde usamos IA para crear en tres semanas una plataforma de $45 mil y en caso anteriores tardaban 10 meses y un costo de $5 millones. Eso es un impacto grande'</b></i>, concluyó Fábrega.