Panamá quiere jugar en grande con un futuro más conectado con la red 5G y la IA

El Innovation Day Panamá, organizado por Ericsson en colaboración con Forbes Centroamérica, reunió a autoridades, líderes empresariales y representantes del ecosistema tecnológico para reflexionar sobre el futuro digital de la región y el papel estratégico del país en la transformación digital. Luisa Ramos, directora de país de Ericsson Panamá, subrayó que el país reúne las condiciones para convertirse en un nodo estratégico de innovación y logística. “Panamá tiene todo lo necesario para posicionarse como un hub digital y logístico donde convergen industrias, cadenas de suministro y ecosistemas de innovación”, afirmó. Señaló que la convergencia de la inteligencia artificial generativa, las redes 5G y la computación en la nube está redefiniendo la forma en que las economías producen, compiten y se conectan. Recordó además que Ericsson cumple 150 años de historia y que en Latinoamérica ha desplegado infraestructura crítica para sectores como transporte, educación, salud y defensa.

Conectividad

Yandira Núñez, directora editorial de Forbes para Centroamérica, resaltó el valor de promover espacios de análisis y reflexión en un momento de transformación acelerada. “Nos encanta no solamente el hecho de poderlos reunir en Panamá, sino la posibilidad de seguir promoviendo estos espacios de análisis, de reflexiones profundas tan necesarios en estos tiempos”, expresó. Núñez enfatizó que la conectividad se ha convertido en el sistema nervioso de la economía global y que Centroamérica se consolida como hub digital gracias a inversiones en infraestructura tecnológica, expansión de fibra óptica y desarrollo de redes 5G y 6G. Citó un informe del World Economic Forum y McKinsey que estima que la adopción de inteligencia artificial podría generar hasta 1.7 trillones de dólares anuales en valor económico para América Latina, además de elevar la productividad regional

Rol de la IA

Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de ciencia, tecnología e innovación (SENACYT), situó el rol estratégico de la institución en este proceso. “La SENACYT no regula el espectro ni opera redes, lo que aporta es una mirada estratégica sobre las tecnologías críticas y emergentes y la responsabilidad de articular las capacidades científicas y técnicas que Panamá necesita para adaptarse de forma exitosa al entorno competitivo actual”, explicó. Adelantó que pronto se presentará la estrategia nacional de inteligencia artificial, subrayando que esta no puede funcionar sobre una infraestructura de telecomunicaciones débil. “La inteligencia artificial no es solamente un asunto de algoritmos o talento, es también un asunto de latencia, ancho de banda, cobertura territorial y redes capaces de sostener flujos de datos en tiempo real”, puntualizó.

Alkin Saucedo, director nacional de comunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), destacó que el reto actual va más allá de conectar personas. “Hoy el desafío es mayor. Lograr que esta conexión se convierta en inteligencia, productividad, desarrollo y oportunidades reales para la población”, afirmó. Subrayó que Panamá tiene una posición privilegiada, pero que esta ventaja debe traducirse en inversión e innovación. “Este momento exige un nuevo dinamismo en la regulación: una regulación moderna que dé certeza jurídica a las inversiones, que proteja al usuario, que promueva la competencia y que permita que la innovación avance con responsabilidad”, señaló. El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, comentó que el evento fue una oportunidad para hablar de conectividad y cómo el Gobierno puede apoyarse en la empresa privada para tener sinergia en llevar conectividad de alta calidad a todo el país. Fábrega indicó que están haciendo planificación estratégica, hablando de oportunidades de mejoras y ver cómo esos trabajos pueden posicionar al país en términos de conectividad con la calidad de servicio que necesita las personas. Subrayó que es la ASEP el encargado de darle a la AIG las pautas para que la conectividad tenga el nivel que se necesita. En términos de la AIG, dijo, se ejecutan proyectos donde la Junta de Acceso Universal se ejecutan proyectos donde cubren con red las áreas rurales donde no necesariamente una empresa de telecomunicaciones hará un proyecto. ”Esto nos permite cubrir esas comunidades que si no es así no tienen acceso. Cuál es la causa de eso, bueno, en términos de salud y educación están distantes y no tienen acceso inmediato”, comentó.