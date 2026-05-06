Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 6 de mayo

Este miércoles 6 de mayo, la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por temas de salud, política, empleo y acontecimientos internacionales que generan atención tanto a nivel nacional como global.

-Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción realizaron una tercera inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de las investigaciones relacionadas con el hallazgo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos vencidos dentro de la institución. Las diligencias buscan esclarecer posibles responsabilidades administrativas y penales vinculadas al manejo de estos productos.

-El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la variante Andes de hantavirus detectada en el crucero internacional MV Hondius representa un riesgo bajo para Panamá, debido a que esta cepa no circula en el territorio nacional. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y recalcaron que no existe motivo de alarma para la población.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno avanza en la posibilidad de concretar un acuerdo de “gobierno a gobierno” con Israel, enfocado en fortalecer la gestión eficiente del agua. El anuncio se dio durante la visita oficial del mandatario israelí Isaac Herzog, en medio de conversaciones bilaterales sobre cooperación tecnológica y desarrollo sostenible.

-La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, defendió el modelo de pasantías como una herramienta fundamental para impulsar la inserción laboral juvenil. Durante una presentación ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la funcionaria destacó que estas iniciativas permiten transformar la formación académica en oportunidades de empleo formal.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la muerte del magnate de los medios Ted Turner con un mensaje cargado de elogios, nostalgia y críticas hacia la actual línea editorial de CNN.