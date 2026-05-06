Adenda eleva a $2,387 millones el costo del Cuarto Puente sobre el Canal

El costo total del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá ascenderá a 2,387 millones de dólares, incluyendo financiamiento, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmara este martes una nueva adenda por 295 millones de dólares para rediseñar el intercambiador este del proyecto. La modificación, suscrita entre el MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), busca corregir problemas de movilidad detectados en los estudios de aforo realizados tras la llegada de la actual administración. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que el diseño recibido presentaba deficiencias que habrían convertido el nuevo puente en un punto de congestionamiento apenas entrara en funcionamiento. “Cuando se hicieron los aforos salió grado F, eso significa tranque. Una inversión de esta magnitud no se puede entregar con un tranque”, afirmó el funcionario.

Según explicó, uno de los principales problemas surgió luego de modificaciones realizadas durante la pasada administración, entre ellas la eliminación del monorriel originalmente contemplado para el Cuarto Puente y la reducción del acceso este. Ante ese escenario, el Gobierno decidió rediseñar completamente el intercambiador para ampliar la capacidad vial e integrar nuevas conexiones hacia el Corredor Norte, Albrook, la avenida Omar Torrijos y otros puntos estratégicos de la capital. Andrade sostuvo que la nueva estructura será “el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica”. La obra incluirá nuevas rampas, ampliaciones y rehabilitación de vías existentes para distribuir mejor el tráfico entre la capital y Panamá Oeste, una región que concentra diariamente largos congestionamientos vehiculares. El ministro adelantó además que el Gobierno está próximo a obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental para ampliar la vía Omar Torrijos hasta la vía Centenario, proyecto que considera clave para evitar un colapso vehicular una vez el puente entre en operación. “Este acceso este combinado con la ampliación de la vía Omar Torrijos ayudará muchísimo al flujo vehicular y cambiará la distribución del tráfico en la ciudad”, afirmó.

La administración de José Raúl Mulino sostiene que el Cuarto Puente representa una deuda histórica con la población de Panamá Oeste, especialmente después de más de cuatro años de retraso acumulado. Por ello, el Ejecutivo creó una oficina exclusiva para supervisar la ejecución de la obra y evitar nuevos atrasos o modificaciones que comprometan el cronograma. “Vamos a tratar por todos los medios de que este proyecto termine en la fecha indicada”, dijo Andrade, quien reiteró que la entrega está prevista para diciembre de 2028. Actualmente el proyecto registra un avance aproximado del 35 %. La megaobra contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, seis carriles vehiculares y dos grandes intercambiadores. Su diseño permitirá el paso de buques neopanamax por el Canal de Panamá gracias a una altura de navegación de 75 metros.