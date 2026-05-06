Adenda eleva a $2,387 millones el costo del Cuarto Puente sobre el Canal

<b>El costo total del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá ascenderá a 2,387 millones de dólares</b>, incluyendo financiamiento, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmara este martes una nueva adenda por 295 millones de dólares para rediseñar el intercambiador este del proyecto.La modificación, suscrita entre e<b>l MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)</b>, busca corregir problemas de movilidad detectados en los estudios de aforo realizados tras la llegada de la actual administración.<b>El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade</b>, aseguró que el diseño recibido presentaba deficiencias que habrían convertido el nuevo puente en un punto de congestionamiento apenas entrara en funcionamiento.<b>'Cuando se hicieron los aforos salió grado F, eso significa tranque. Una inversión de esta magnitud no se puede entregar con un tranque', afirmó el funcionario.</b>