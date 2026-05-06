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Adenda eleva a $2,387 millones el costo del Cuarto Puente sobre el Canal

Actualmente el proyecto registra un avance aproximado del 35 %.
Actualmente el proyecto registra un avance aproximado del 35 %. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 06/05/2026 17:20
El rediseño del intercambiador este añadirá 295 millones de dólares al proyecto del Cuarto Puente. La obra, que acumula más de cuatro años de atraso, mantiene su entrega prevista para diciembre de 2028

El costo total del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá ascenderá a 2,387 millones de dólares, incluyendo financiamiento, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) firmara este martes una nueva adenda por 295 millones de dólares para rediseñar el intercambiador este del proyecto.

La modificación, suscrita entre el MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), busca corregir problemas de movilidad detectados en los estudios de aforo realizados tras la llegada de la actual administración.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que el diseño recibido presentaba deficiencias que habrían convertido el nuevo puente en un punto de congestionamiento apenas entrara en funcionamiento.

“Cuando se hicieron los aforos salió grado F, eso significa tranque. Una inversión de esta magnitud no se puede entregar con un tranque”, afirmó el funcionario.

Según explicó, uno de los principales problemas surgió luego de modificaciones realizadas durante la pasada administración, entre ellas la eliminación del monorriel originalmente contemplado para el Cuarto Puente y la reducción del acceso este.

Ante ese escenario, el Gobierno decidió rediseñar completamente el intercambiador para ampliar la capacidad vial e integrar nuevas conexiones hacia el Corredor Norte, Albrook, la avenida Omar Torrijos y otros puntos estratégicos de la capital.

Andrade sostuvo que la nueva estructura será “el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica”.

La obra incluirá nuevas rampas, ampliaciones y rehabilitación de vías existentes para distribuir mejor el tráfico entre la capital y Panamá Oeste, una región que concentra diariamente largos congestionamientos vehiculares.

El ministro adelantó además que el Gobierno está próximo a obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental para ampliar la vía Omar Torrijos hasta la vía Centenario, proyecto que considera clave para evitar un colapso vehicular una vez el puente entre en operación.

“Este acceso este combinado con la ampliación de la vía Omar Torrijos ayudará muchísimo al flujo vehicular y cambiará la distribución del tráfico en la ciudad”, afirmó.

La nueva adenda contempla ajustes técnicos para integrar el intercambiador este a la red vial metropolitana.
La nueva adenda contempla ajustes técnicos para integrar el intercambiador este a la red vial metropolitana.

La administración de José Raúl Mulino sostiene que el Cuarto Puente representa una deuda histórica con la población de Panamá Oeste, especialmente después de más de cuatro años de retraso acumulado.

Por ello, el Ejecutivo creó una oficina exclusiva para supervisar la ejecución de la obra y evitar nuevos atrasos o modificaciones que comprometan el cronograma.

“Vamos a tratar por todos los medios de que este proyecto termine en la fecha indicada”, dijo Andrade, quien reiteró que la entrega está prevista para diciembre de 2028.

Actualmente el proyecto registra un avance aproximado del 35 %.

La megaobra contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, seis carriles vehiculares y dos grandes intercambiadores. Su diseño permitirá el paso de buques neopanamax por el Canal de Panamá gracias a una altura de navegación de 75 metros.

Cuestionamientos laborales

Durante la conferencia también surgieron preguntas sobre la contratación de trabajadores extranjeros en el proyecto, luego de denuncias sindicales sobre la presencia de personal asiático en labores que —según los gremios— podrían ser realizadas por panameños.

El ministro aseguró que el porcentaje de trabajadores asiáticos se mantiene dentro de los límites permitidos por la legislación laboral panameña.

“Están como en el 12 % o 13 % y pueden llegar hasta el 15 %”, explicó.

Las autoridades señalaron que el Ministerio de Trabajo mantiene inspecciones permanentes en el proyecto para verificar las condiciones laborales y evitar diferencias entre empleados panameños y extranjeros.

Edgar Hernández, asesor encargado de la supervisión laboral, informó que tras una reciente inspección se identificaron 11 puntos de mejora relacionados con seguridad y condiciones de trabajo. De esos, nueve ya fueron corregidos.

Entre las medidas implementadas mencionó mejoras en transporte nocturno, equipos de seguridad y otras condiciones para el personal panameño.

“Se han tomado todas las medidas tanto de seguridad como de comodidad para que el personal panameño tenga los mismos beneficios”, indicó.

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