Panamá gana arbitraje internacional a Banesco y deberá recibir $900 mil en honorarios

La República de Panamá obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así lo informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

El MEF detalló que mediante laudo emitido el 5 de mayo de 2026, el Tribunal concluyó que Panamá no incumplió sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con España, rechazando todos los reclamos de Banesco.

Además, ordenó a la entidad bancaria pagar a Panamá $900,000 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.

El MEF indicó que el Estado panameño contó con la representación de la firma internacional LALIVE.