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Economía

Panamá gana arbitraje internacional a Banesco y deberá recibir $900 mil en honorarios

Sede de Banesco, en Avenida Balboa.
Sede de Banesco, en Avenida Balboa. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/05/2026 16:11
El proceso inició en 2023 tras una serie de supuestas vulneraciones sobre fianzas vinculadas a contratos de obra pública incumplidos

La República de Panamá obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así lo informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

El MEF detalló que mediante laudo emitido el 5 de mayo de 2026, el Tribunal concluyó que Panamá no incumplió sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con España, rechazando todos los reclamos de Banesco.

Además, ordenó a la entidad bancaria pagar a Panamá $900,000 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.

El MEF indicó que el Estado panameño contó con la representación de la firma internacional LALIVE.

El Tribunal determinó que las actuaciones de las entidades panameñas no fueron arbitrarias ni discriminatorias, y que Banesco tuvo acceso a los mecanismos legales internos para impugnar las decisiones cuestionadas.

Asimismo, destacó que los fallos de la Corte Suprema reflejaron una interpretación razonable del derecho nacional.

Entre los argumentos de Banesco figuraba la supuesta vulneración del debido proceso y la ejecución de fianzas vinculadas a contratos de obra pública incumplidos, por lo que reclamaba una indemnización superior a $13.5 millones.

Sin embargo, el Tribunal subrayó que el estándar de trato justo y equitativo invocado por la empresa no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial.

“El arbitraje se inició en 2023 y esta decisión reafirma el compromiso de Panamá con el Estado de derecho y la seguridad jurídica en materia de inversiones, fortaleciendo la confianza internacional en el país como destino seguro para la inversión extranjera”, concluyó el MEF.

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