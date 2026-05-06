Machado: ‘No hay transición democrática sin fin de la represión en Venezuela’

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó la tarde de este miércoles 6 de mayo que el desmantelamiento del aparato represivo es una condición indispensable para lograr una transición democrática en Venezuela.

El pronunciamiento de Machado surge luego de que el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó su preocupación por los presos políticos venezolanos.

“Hoy, en el Consejo Permanente, reafirmé que la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela sigue siendo una preocupación en materia de derechos humanos y una urgencia regional. La represión y la persecución política no pueden ser toleradas”, dijo Ramdin.

Machado sostuvo que no puede haber una “genuina transición a la democracia y a la libertad” mientras persistan prácticas represivas en el país.

En ese sentido, insistió en la necesidad de liberar a más de 500 presos políticos —tanto civiles como militares— que, según denunció, permanecen detenidos por razones políticas.

La líder opositora también exigió garantías de libertad plena para todos los venezolanos que han sido “secuestrados por motivos políticos”, subrayando que la liberación de estos detenidos es un paso fundamental para avanzar hacia un cambio político real.

Estas declaraciones coinciden con reiterados señalamientos hechos ante la OEA, donde ha enfatizado que “no es posible hablar de transición con represión y presos políticos”.

Asimismo, Machado agradeció el informe presentado por la OEA y el llamado realizado por Ramdin, destacando la importancia del respaldo internacional ante la crisis venezolana.

“La estabilidad y la democracia en Venezuela son esenciales no solo para sus ciudadanos, sino para todo el hemisferio”, expresó, al tiempo que valoró el apoyo de los países miembros del organismo.