Hantavirus en el crucero MV Hondius: variante Andes no circula en Panamá y el riesgo es bajo

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la variante Andes de hantavirus detectado en el crucero internacional MV Hondius representa un riesgo bajo para el país, debido a que esta variante no circula en territorio panameño.

A través del Departamento de Epidemiología, la entidad explicó que en Panamá predomina la variante Choclo del hantavirus, la cual, a diferencia de Andes, no se transmite de persona a persona. En el caso de la variante Andes, sí se ha documentado contagio por contacto estrecho entre humanos.

El epidemiólogo del Minsa, Héctor Gonzalo Cedeño, detalló que en el país la enfermedad se presenta en dos formas clínicas: la fiebre por hantavirus, generalmente leve y con síntomas como fiebre y dolor de cabeza; y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una manifestación más grave que requiere atención médica especializada.

De acuerdo con cifras oficiales, entre los años 2000 y 2025 se han registrado 450 casos de hantavirus en Panamá, con 64 defunciones, lo que representa una letalidad del 13.5 %.

No obstante, las autoridades sanitarias destacaron que en los últimos años se ha observado una disminución en el número de casos anuales, atribuida a la detección temprana y a una mayor conciencia de la población para acudir oportunamente a los servicios de salud.

“El comportamiento del hantavirus muestra incrementos cíclicos cada cuatro a cinco años, asociados a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, así como a actividades agrícolas”, señaló Cedeño.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite a los humanos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con excretas —orina, heces o saliva— de roedores silvestres.

En Panamá, los casos se concentran mayormente en las provincias centrales de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, dolor muscular, cefalea y molestias gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea. Las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de estos signos y evitar la automedicación.

El Minsa reiteró una serie de medidas preventivas, entre ellas mantener la limpieza en viviendas y alrededores, ventilar espacios cerrados antes de ingresar, desinfectar superficies con agua y cloro, eliminar maleza y desechos cercanos, y almacenar adecuadamente alimentos y agua en recipientes a prueba de roedores.

La entidad insistió en que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa, al tiempo que llamó a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio.