Hantavirus en el crucero MV Hondius: variante Andes no circula en Panamá y el riesgo es bajo

<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud (Minsa)</a> informó que la variante Andes de hantavirus detectado en el crucero internacional MV Hondius representa un riesgo bajo para el país, debido a que esta variante no circula en territorio panameño.A través del <b>Departamento de Epidemiología</b>, la entidad explicó que en Panamá predomina la variante <b>Choclo del hantavirus</b>, la cual, a diferencia de Andes, no se transmite de persona a persona. En el caso de la variante Andes, sí se ha documentado contagio por contacto estrecho entre humanos.<b>El epidemiólogo del Minsa, Héctor Gonzalo Cedeño</b>, detalló que en el país la enfermedad se presenta en dos formas clínicas: la fiebre por hantavirus, generalmente leve y con síntomas como fiebre y dolor de cabeza; y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una manifestación más grave que requiere atención médica especializada.De acuerdo con cifras oficiales, entre los años 2000 y 2025 se han registrado 450 casos de hantavirus en Panamá, con 64 defunciones, lo que representa una letalidad del 13.5 %. No obstante, las autoridades sanitarias destacaron que en los últimos años se ha observado una disminución en el número de casos anuales, atribuida a la detección temprana y a una mayor conciencia de la población para acudir oportunamente a los servicios de salud.'<i>El comportamiento del hantavirus muestra incrementos cíclicos cada cuatro a cinco años, asociados a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, así como a actividades agrícolas</i>', señaló Cedeño.El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite a los humanos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con excretas —orina, heces o saliva— de roedores silvestres.En Panamá, los casos se concentran mayormente en las provincias centrales de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, dolor muscular, cefalea y molestias gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea. Las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de estos signos y evitar la automedicación.<b>El Minsa reiteró una serie de medidas preventivas, entre ellas mantener la limpieza en viviendas y alrededores, ventilar espacios cerrados antes de ingresar, desinfectar superficies con agua y cloro, eliminar maleza y desechos cercanos, y almacenar adecuadamente alimentos y agua en recipientes a prueba de roedores.</b>La entidad insistió en que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa, al tiempo que llamó a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio.