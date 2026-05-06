Gianni Infantino: precios de reventa no reflejan costo real de boletos

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, aseguró este miércoles 6 de mayo que los precios exorbitantes que circulan para la final de la Copa del Mundo 2026 —de hasta 2 millones de dólares— no reflejan el costo real de las entradas, sino publicaciones en mercados de reventa.

En declaraciones recogidas por Reuters, el dirigente explicó que “si algunas personas ponen en un mercado secundario boletos para la final a 2 millones de dólares, no significa que las entradas cuesten eso ni que alguien vaya a comprarlas”.

Infantino subrayó que se trata de precios fijados por terceros en plataformas de reventa y no por la FIFA.

“Si alguien ofrece una entrada a ese precio, yo personalmente llevaría a un joven para asegurar que tenga una gran experiencia”, comentó, en referencia al carácter especulativo de esas ofertas.

El titular del organismo rector del fútbol mundial también defendió la lógica del mercado en la fijación de precios, especialmente en países como Estados Unidos, donde la reventa de entradas es legal.

“Estamos en un mercado donde el entretenimiento es uno de los más desarrollados del mundo, por lo que hay que aplicar precios de mercado”, indicó.

Asimismo, advirtió que vender boletos a precios demasiado bajos en el canal oficial puede incentivar su reventa posterior a valores mucho más altos en plataformas secundarias, lo que distorsiona el acceso para los aficionados.