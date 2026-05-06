Alerta en crucero por hantavirus: suben a ocho los casos y apuntan al origen del contagio en Argentina

El crucero MV Hondius se dirige este miércoles 6 de mayo rumbo al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), a donde se prevé que llegue el próximo sábado con el aval del gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pesar de las reticencias del gobierno canario. Entre tanto, se dieron a conocer los detalles del presunto origen detrás del hantavirus que se propagó en la embarcación.

Estas mismas fuentes agregaron que la pareja visitó un vertedero de basura en Ushuaia, donde pudo haber estado expuesta a roedores portadores del hantavirus.

Según la agencia, anteriormente se había descartado la presencia de casos de hantavirus tanto en Ushuaia como en la provincia circundante de Tierra del Fuego. La investigación en Argentina continúa en curso.

Entre tanto, Ann Lindstrand, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Cabo Verde —país donde dos aviones ambulancia evacuaron a tres pacientes—, señaló en una entrevista telefónica concedida a AP que los casos relacionados con el brote ascienden a ocho. La OMS había confirmado previamente tres casos y cinco sospechosos.

La OMS informó más temprano que las muestras analizadas de los pacientes evacuados del barco revelan que los infectados contrajeron la variante Andes del hantavirus, una cepa que se encuentra en América del Sur —principalmente en Argentina y Chile— y que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, aunque esto es poco frecuente y solo ocurre mediante contacto cercano.

De igual forma, la organización hizo un llamado a la calma, al señalar que el brote no guarda similitud con los primeros días de la pandemia de covid-19.