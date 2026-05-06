Alerta en crucero por hantavirus: suben a ocho los casos y apuntan al origen del contagio en Argentina

El crucero MV Hondius se dirige este miércoles 6 de mayo rumbo al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), a donde se prevé que llegue el próximo sábado con el aval del gobierno español y la<b> Organización Mundial de la Salud (OMS)</b> a pesar de las reticencias del gobierno canario. Entre tanto, se dieron a conocer los detalles del presunto origen detrás del <a href="/tag/-/meta/hantavirus">hantavirus</a> que se propagó en la embarcación.Estas mismas fuentes agregaron que la pareja visitó un <b>vertedero de basura en Ushuaia</b>, donde pudo haber estado expuesta a <b>roedores portadores del hantavirus</b>. Según la agencia, anteriormente se había descartado la presencia de casos de hantavirus tanto en Ushuaia como en la provincia circundante de Tierra del Fuego. La <b>investigación en Argentina</b> continúa en curso.Entre tanto, Ann Lindstrand, representante de la <b>Organización Mundial de la Salud (OMS)</b> en Cabo Verde —país donde dos aviones ambulancia evacuaron a tres pacientes—, señaló en una entrevista telefónica concedida a AP que los <b>casos relacionados con el brote ascienden a ocho</b>. La OMS había confirmado previamente tres casos y cinco sospechosos.La OMS informó más temprano que las muestras analizadas de los pacientes evacuados del barco revelan que los infectados contrajeron la <b>variante Andes del hantavirus</b>, una cepa que se encuentra en América del Sur —principalmente en Argentina y Chile— y que tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, aunque esto es poco frecuente y solo ocurre mediante contacto cercano.De igual forma, la organización hizo un <b>llamado a la calma</b>, al señalar que el brote no guarda similitud con los primeros días de la pandemia de <b>covid-19</b>.