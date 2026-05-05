  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

‘No somos titulares’: el eco humano del hantavirus en alta mar

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026.
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 05/05/2026 11:34
Hasta la fecha, se han confirmado siete casos, de los cuales tres han resultado fatales

“Normalmente no haría un video como este... pero siento que necesito decir algo”. La voz de Jake Rosmarin no tiembla, pero pesa. No es un discurso preparado para cámaras ni un intento de viralidad: es, más bien, una forma de sostenerse en medio de la incertidumbre.

”Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros. No somos solo una noticia. No somos solo titulares. Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, dice con la voz entrecortada y lágrimas que poco a poco se asoman en su rostro.

Desde lo que parece una cabina del MV Handius, el joven habla mirando al lente como quien mira a casa. Dice que no son titulares. Que no son una historia. Que son personas. Y esa insistencia —casi súplica— revela lo que suele perderse cuando una crisis sanitaria estalla lejos de tierra firme: el rostro humano detrás del dato.

El brote de hantavirus detectado en este crucero, que partió desde Argentina con destino a Cabo Verde, ha dejado hasta ahora siete personas contagiadas. Tres han muerto. Una permanece en estado crítico. Las otras tres presentan síntomas leves, según informó la Organización Mundial de la Salud el 5 de mayo.

Pero dentro del barco, esas cifras no son estadísticas: son nombres, rostros, silencios prolongados en los pasillos.

Rosmarin lo resume en una frase que atraviesa cualquier distancia geográfica: “Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”.

El miedo que no se ve

La incertidumbre, en contextos como este, no es abstracta. Es concreta y cotidiana: ¿Quién más podría estar infectado? ¿Cuándo podrán regresar a casa? ¿Qué tan grave puede volverse esto?

El hantavirus no es una enfermedad nueva, pero sí una de las menos comprendidas por el público general. Se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados —sus secreciones, orina o excremento— o por la inhalación de partículas contaminadas. En entornos cerrados, como un barco, la sospecha de exposición puede amplificar el miedo incluso antes de confirmar contagios.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre, fatiga, dolores musculares. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una condición grave que compromete la respiración y puede ser letal.

Esa progresión incierta es, precisamente, lo que convierte cada tos, cada fiebre leve, en una alarma interna.

Un brote contenido, pero inquietante

De acuerdo con el reporte del diario El Tiempo, una de las primeras hipótesis apunta a que el origen del brote podría estar vinculado a condiciones específicas durante el viaje o a una exposición previa al embarque. Las autoridades sanitarias aún investigan la cadena de contagio.

Mientras tanto, la OMS ha evaluado el riesgo global como bajo. No hay evidencia, hasta ahora, de que este evento represente una amenaza de propagación masiva a nivel internacional. Sin embargo, esa conclusión —técnicamente tranquilizadora— no necesariamente calma a quienes siguen a bordo.

Porque el riesgo global puede ser bajo, pero el riesgo personal, para ellos, es absoluto.

A la espera de volver

“Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, dice Rosmarin.

En esa frase hay una síntesis brutal de lo esencial. Seguridad. Claridad. Regreso. Tres conceptos que, fuera del barco, parecen garantizados. Dentro, se vuelven aspiraciones.

El video termina con una petición sencilla: “Solo les pido su amabilidad y comprensión”.

No pide soluciones médicas ni respuestas inmediatas. Pide algo más básico: empatía. La capacidad de recordar que, detrás de cada brote, hay historias suspendidas. Familias esperando. Rutinas interrumpidas.

En tiempos donde las crisis se consumen como información, su mensaje obliga a detenerse. A mirar más allá del titular. A entender que, en algún punto del océano, hay personas que no saben cuándo podrán volver —ni en qué condiciones.

Y que, mientras el mundo sigue, ellos siguen esperando.

VIDEOS
Lo Nuevo