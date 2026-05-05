‘No somos titulares’: el eco humano del hantavirus en alta mar

La incertidumbre, en contextos como este, no es abstracta. Es concreta y cotidiana: ¿Quién más podría estar infectado? ¿Cuándo podrán regresar a casa? ¿Qué tan grave puede volverse esto?El hantavirus no es una enfermedad nueva, pero sí una de las menos comprendidas por el público general. <b>Se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados —sus secreciones, orina o excremento— o por la inhalación de partículas contaminadas</b>. En entornos cerrados, como un barco, la sospecha de exposición puede amplificar el miedo incluso antes de confirmar contagios.Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: <b>fiebre, fatiga, dolores musculares</b>. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia el llamado<b> síndrome pulmonar por hantavirus</b>, una condición grave que compromete la respiración y puede ser letal.Esa progresión incierta es, precisamente, lo que convierte cada tos, cada fiebre leve, en una alarma interna.