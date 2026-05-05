‘No somos titulares’: el eco humano del hantavirus en alta mar

“Normalmente no haría un video como este... pero siento que necesito decir algo”. La voz de Jake Rosmarin no tiembla, pero pesa. No es un discurso preparado para cámaras ni un intento de viralidad: es, más bien, una forma de sostenerse en medio de la incertidumbre.

”Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros. No somos solo una noticia. No somos solo titulares. Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, dice con la voz entrecortada y lágrimas que poco a poco se asoman en su rostro.

Desde lo que parece una cabina del MV Handius, el joven habla mirando al lente como quien mira a casa. Dice que no son titulares. Que no son una historia. Que son personas. Y esa insistencia —casi súplica— revela lo que suele perderse cuando una crisis sanitaria estalla lejos de tierra firme: el rostro humano detrás del dato.

El brote de hantavirus detectado en este crucero, que partió desde Argentina con destino a Cabo Verde, ha dejado hasta ahora siete personas contagiadas. Tres han muerto. Una permanece en estado crítico. Las otras tres presentan síntomas leves, según informó la Organización Mundial de la Salud el 5 de mayo.

Pero dentro del barco, esas cifras no son estadísticas: son nombres, rostros, silencios prolongados en los pasillos.

Rosmarin lo resume en una frase que atraviesa cualquier distancia geográfica: “Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”.