Furia contra Mbappé: su escapada en Cerdeña genera indignación

El delantero francés Kylian Mbappé se encuentra en el centro de la polémica tras realizar un viaje a Cerdeña en medio de su proceso de recuperación por una lesión en los isquiotibiales, a pocos días del clásico liguero entre Real Madrid y FC Barcelona.

La escapada del atacante a Cagliari, durante los días de descanso concedidos por el club a jugadores lesionados como Thibaut Courtois o Arda Güler, ha generado molestia entre parte de la afición madridista, que considera la acción inoportuna en un momento clave de la temporada.

El malestar creció tras la difusión en redes sociales de imágenes del jugador en un yate junto a la actriz Ester Expósito, justo cuando el equipo se preparaba para un partido decisivo ante el Espanyol en la lucha por retrasar el título de LaLiga del conjunto azulgrana.

A raíz de esto, algunos aficionados han impulsado incluso una petición en línea que ya ronda las 300,000 firmas, en la que solicitan cambios en el club y cuestionan la continuidad del delantero francés.

Tras la victoria 2-0 ante el Espanyol, el técnico Álvaro Arbeloa restó importancia a la situación. “Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar”, señaló, aunque algunas de sus declaraciones fueron interpretadas como críticas indirectas hacia Mbappé