  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Panamá apuesta por el jazz: MiCultura crea el festival itinerante ‘Jazz Experience’

El ‘jazz’ es un género que ya se da a conocer mediante el Festival de Jazz de Panamá.
El ‘jazz’ es un género que ya se da a conocer mediante el Festival de Jazz de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 05/05/2026 13:55
El Ministerio de Cultura crea el proyecto itinerante ‘Jazz Experience’ para promover el jazz, descentralizar la oferta cultural y fortalecer la economía creativa. La iniciativa, publicada en Gaceta Oficial, tendrá fechas en Pedasí y Boquete durante 2026.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) creará el proyecto institucional itinerante ‘Jazz Experience’, cuyo objetivo no solo es rendir homenaje al jazz, sino también descentralizar la oferta cultural del país, formar nuevos públicos, impulsar y visibilizar a músicos nacionales, articular la iniciativa con la identidad cultural y turística local, y estimular la economía creativa. Además, se busca que esta actividad tenga una presencia sostenida a lo largo del año en diversas provincias.

La iniciativa —publicada en la Gaceta Oficial— establece que los gastos serán cubiertos por MiCultura y ejecutados por la Dirección Nacional de las Artes de la institución. Asimismo, se prevén dos fechas de celebración: el 30 de mayo de 2026 en Pedasí (Los Santos) y el 19 de septiembre en Boquete (Chiriquí).

La celebración del ‘Jazz Experience’ tiene su fundamento legal en la Ley 90 del 15 de agosto de 2019, que crea MiCultura, así como en la Ley 175 del 3 de noviembre de 2020, conocida como la Ley General de Cultura.

VIDEOS
Lo Nuevo