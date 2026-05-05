Panamá apuesta por el jazz: MiCultura crea el festival itinerante ‘Jazz Experience’

El <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b> creará el <b>proyecto institucional itinerante ‘Jazz Experience’</b>, cuyo objetivo no solo es rendir homenaje al <b>jazz</b>, sino también <b>descentralizar la oferta cultural del país</b>, formar nuevos públicos, impulsar y visibilizar a <b>músicos nacionales</b>, articular la iniciativa con la <b>identidad cultural y turística local</b>, y estimular la <b>economía creativa</b>. Además, se busca que esta actividad tenga una presencia sostenida a lo largo del año en diversas provincias.La iniciativa —publicada en la <b>Gaceta Oficial</b>— establece que los gastos serán cubiertos por <b>MiCultura</b> y ejecutados por la <b>Dirección Nacional de las Artes</b> de la institución. Asimismo, se prevén dos fechas de celebración: el <b>30 de mayo de 2026 en Pedasí (Los Santos)</b> y el <b>19 de septiembre en Boquete (Chiriquí)</b>.La celebración del <b>‘Jazz Experience’</b> tiene su fundamento legal en la <b>Ley 90 del 15 de agosto de 2019</b>, que crea <b>MiCultura</b>, así como en la <b>Ley 175 del 3 de noviembre de 2020</b>, conocida como la <b>Ley General de Cultura</b>.