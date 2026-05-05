Baréin y Panamá analizan la seguridad en el estrecho de Ormuz y el comercio marítimo

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo este martes 5 de mayo una conversación telefónica con su homólogo del Reino de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, en la que abordaron temas clave de seguridad marítima y estabilidad regional.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, durante el diálogo ambos cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

Ambos funcionarios subrayaron la importancia de garantizar la libertad de navegación y la estabilidad en una de las rutas más estratégicas para el comercio mundial.

En ese contexto, Panamá y Baréin reafirmaron su compromiso como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de promover el flujo seguro del comercio internacional, así como de contribuir a la seguridad alimentaria y la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas de carácter humanitario y fortalecer la cooperación con la comunidad internacional frente a los desafíos actuales.

Panamá y Baréin acordaron mantener un diálogo cercano y constructivo sobre estos temas de interés común, en línea con los esfuerzos orientados a preservar la paz y la seguridad internacionales.