Marco Rubio anuncia operación para escoltar buques en Ormuz y advierte a Irán: ‘No prueben la voluntad de Estados Unidos’

Mientras <b>Estados Unidos </b>acusa a <b>Irán </b>de bloquear ilegalmente una vía marítima internacional, <b>Teherán </b>sostiene que <b>actúa en defensa de sus intereses y niega las acusaciones de piratería</b>.<b>Rubio </b>insistió en que el derecho internacional es claro: 'Ningún país puede controlar una vía marítima internacional ni colocar minas para impedir el tránsito de embarcaciones'.En este contexto, ambas potencias se atribuyen el control del estrecho, en un pulso que eleva el riesgo de una confrontación mayor, aunque hasta ahora limitada a incidentes puntuales.