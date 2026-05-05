Polymarket en Panamá: la ‘sede fantasma’ donde se apuesta por la guerra y los atentados

La plataforma de mercados de predicción Polymarket ha encontrado en Panama una pieza clave de su estructura corporativa global, en un momento en que la industria experimenta un crecimiento acelerado y un entorno regulatorio cada vez más complejo. De acuerdo con un reportaje de NPR, la empresa mantiene su domicilio legal en Panamá pese a no contar con empleados en el país, lo que ha despertado interrogantes sobre el uso de estructuras offshore similares a las expuestas en los Panama Papers.

Panamá como escudo legal

El elemento más sensible del caso es su estructura en Panamá. Según NPR, la empresa no explicó por qué eligió ese país como domicilio legal. Abogados consultados por el medio señalaron que Panamá ofrece ventajas fiscales significativas: las empresas no pagan impuestos sobre ingresos generados fuera del país ni sobre ganancias de capital. Además, el sistema legal panameño puede dificultar la ejecución de sentencias extranjeras. El abogado David Mizrachi explicó que este proceso implica múltiples obstáculos, mientras que expertos en derecho internacional como Bruce Zagaris indicaron que esta estructura puede limitar la intervención de reguladores estadounidenses. Según NPR, esta situación refuerza la postura de funcionarios de la administración Trump de no intervenir directamente, bajo el argumento de que las operaciones principales de la plataforma se desarrollan fuera de su jurisdicción.

Un auge multimillonario bajo Trump

El crecimiento del sector ha sido explosivo. Según la firma The Block, Polymarket negoció más de 8 mil millones de dólares solo en abril, frente a menos de mil millones en el mismo mes del año anterior. En conjunto con Kalshi, la industria de los mercados de predicción superó los 24 mil millones de dólares en operaciones en ese periodo. Este auge coincide con el segundo mandato del presidente Donald Trump, durante el cual —según NPR— el panorama regulatorio para Polymarket cambió de forma significativa.

De sanciones a respaldo político

El escenario actual contrasta con la situación que enfrentaba la empresa en 2022, cuando alcanzó un acuerdo con reguladores en Washington que la obligó a pagar una multa de 1,4 millones de dólares y a cerrar sus operaciones en Estados Unidos por operar como una bolsa sin licencia. La presión continuó posteriormente. NPR reporta que agentes del Federal Bureau of Investigation irrumpieron con un ariete en el apartamento en Manhattan del director ejecutivo Shayne Coplan, en el marco de una investigación sobre posibles violaciones a ese acuerdo. Sin embargo, tras la segunda investidura de Trump, la situación dio un giro. El Departamento de Justicia archivó la investigación sobre Polymarket. Además, Donald Trump Jr. se convirtió en asesor de la empresa, y su firma 1789 Capital invirtió millones en la plataforma. Según NPR, reguladores de la administración Trump aprobaron un acuerdo que permitió que una versión independiente de Polymarket regresara al mercado estadounidense. Incluso, funcionarios invitaron a Coplan a la Casa Blanca para participar en una mesa redonda sobre criptomonedas.

Un acceso limitado... y cuestionado

A pesar de este respaldo, la situación legal de la plataforma sigue siendo ambigua. El sitio principal de Polymarket continúa técnicamente prohibido en Estados Unidos bajo el acuerdo de 2022. No obstante, como detalla NPR, el sitio permanece accesible en “modo de solo lectura”, permitiendo a los usuarios observar apuestas sobre temas sensibles como conflictos internacionales, desastres naturales o decisiones militares. Formalmente, los usuarios estadounidenses no pueden participar directamente. Las condiciones de uso prohíben el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero expertos cuestionan la efectividad de estas medidas. Timothy Massad, ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, señaló a NPR que la empresa podría implementar controles de geolocalización más estrictos, como verificación mediante GPS, para impedir el acceso desde Estados Unidos.

Apostar sobre el desastre

Pero el elemento más inquietante del caso no es solo su estructura legal, sino la naturaleza de lo que se negocia en la plataforma. Según NPR, las operaciones en Polymarket —desde la probabilidad de una detonación nuclear, hasta cuánto se expandirá un incendio forestal en California o cuándo Estados Unidos atacará a Irán— siguen estando disponibles en el sitio bajo un “modo de solo lectura”. Esto permite observar cómo los usuarios apuestan sobre estos eventos, aunque oficialmente los operadores en Estados Unidos no pueden participar directamente. En la práctica, esto significa que eventos de alto impacto global —incluyendo posibles guerras, catástrofes naturales o crisis geopolíticas— son tratados como activos financieros sobre los que se especula en tiempo real. Casos documentados muestran que incluso existen mercados específicos sobre escenarios extremos, como la posibilidad de una detonación nuclear global, donde las apuestas se estructuran como probabilidades que se ajustan según información y noticias. El carácter de estas apuestas ha generado críticas crecientes. Analistas y legisladores han advertido sobre los dilemas éticos de permitir que actores financieros obtengan beneficios de eventos que implican potencial pérdida masiva de vidas humanas o desestabilización internacional.

Brechas en el control y casos judiciales

NPR también destaca casos que evidencian posibles debilidades en el sistema. La fiscalía estadounidense acusó al sargento mayor Gannon Van Dyke de fraude electrónico y lavado de dinero por utilizar una VPN para ocultar su ubicación en Carolina del Norte. Según la acusación, Van Dyke apostó 33.000 dólares a la caída del líder venezolano Nicolás Maduro, aprovechando información privilegiada relacionada con un supuesto plan en el que él mismo habría participado. El acusado se declaró inocente.

La defensa de la empresa

Frente a las críticas, Coplan defendió la actuación de la plataforma. En declaraciones citadas por NPR, aseguró que Polymarket coopera activamente con las autoridades: “Más allá del revuelo mediático, la realidad es que colaboramos de forma proactiva con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestra plataforma”.

Riesgos a futuro