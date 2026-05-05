Polymarket en Panamá: la ‘sede fantasma’ donde se apuesta por la guerra y los atentados

A pesar de este respaldo, la situación legal de la plataforma sigue siendo ambigua. El sitio principal de <b>Polymarket </b>continúa técnicamente prohibido en <b>Estados Unidos</b> bajo el acuerdo de 2022.No obstante, como detalla <b>NPR</b>, el sitio permanece accesible en 'modo de solo lectura', permitiendo a los usuarios <b>observar apuestas sobre temas sensibles como</b> <b>conflictos internacionales, desastres naturales o decisiones militares</b>. Formalmente, los usuarios estadounidenses no pueden participar directamente.Las condiciones de uso prohíben el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero expertos cuestionan la efectividad de estas medidas. <b>Timothy Massad, ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, señaló a NPR que la empresa podría implementar controles de geolocalización más estrictos, como verificación mediante GPS, para impedir el acceso desde Estados Unidos.</b>