Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 5 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos este martes 5 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que la tripulación de un buque perteneciente a una empresa de Corea del Sur, pero con bandera panameña, logró controlar un incendio en la sala de máquinas. La rápida acción evitó víctimas y daños estructurales de mayor magnitud.

-El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Reino de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Durante el intercambio, abordaron temas clave como la seguridad marítima y la estabilidad regional.

-Tras la salida de Ricardo Sotelo Guedes, Eusebia Calderón de Copete toma el mando de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS).

-El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la urgencia de aprobar el proyecto de ley de sustancia económica. Según explicó, la normativa busca eliminar sanciones internacionales y reducir costos operativos para las empresas establecidas en el país, sin afectar negativamente al sector empresarial.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que la política de su país respecto al dirigente venezolano Diosdado Cabello no ha sufrido cambios y se mantiene vigente.