Panamá intensifica inmunización para proteger a 250 mil personas

Especialistas y autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en Panamá, en un contexto regional marcado por el repunte de casos de sarampión y tos ferina, así como por el incremento de la movilidad internacional de cara al Mundial 2026. La alerta se produjo durante la 24ª Semana de Vacunación de las Américas, donde se subrayó la necesidad de reforzar las coberturas y cerrar brechas de inmunización, especialmente en la población infantil. El llamado cobra mayor relevancia ante el riesgo de importación de enfermedades, en momentos en que los flujos de viajeros aumentan en la región. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, en 2024 había un millón 465 mil niños “cero dosis” en las Américas, es decir, menores que no habían recibido la vacuna básica contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT). La magnitud del problema equivale a llenar más de 635 veces el estadio Romel Fernández en Panamá con niños sin protección. “Para poner esta cifra en contexto, es como llenar más de 635 veces el Estadio Rommel Fernández con niñas y niños sin protección. En un momento en el que hemos visto el resurgimiento de enfermedades como el sarampión en países vecinos y la tos ferina en la región, la mejor jugada es elevar las coberturas de vacunación y evitar que estas enfermedades sean los invitados no deseados”, señaló a través de un Zoom, el doctor Herberth Maldonado, presidente del Consejo Nacional de Práctica de Inmunizaciones de Guatemala.

Aumento de casos en la región

El panorama epidemiológico regional muestra señales de alerta. En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) notificó 14,891 casos de sarampión y 29 defunciones en 13 países de las Américas. Aunque Panamá cerró 2025 sin casos confirmados, especialistas advierten que el contexto obliga a mantener la vigilancia. La tos ferina, por su parte, ha registrado un incremento significativo. Los casos pasaron de 11,202 en 2023 a 66,184 en 2024 en la región, lo que representa un aumento del 490%. En Panamá, se confirmaron 52 casos y una defunción al cierre de 2025, un alza del 400% respecto al periodo anterior. “Estamos en un momento clave para evitar que la Tos ferina siga afectando a los lactantes menores de un año, así como contrarrestar el riesgo de otras enfermedades a través de asegurar esquemas de vacunación completos en niños menores de 5 años”, agregó Maldonado.

Vacunación como barrera clave

Organismos internacionales coinciden en que la vacunación sigue siendo una de las intervenciones más efectivas en salud pública, al evitar entre 4 y 5 millones de muertes al año a nivel global. Mantener coberturas superiores al 90% es fundamental para prevenir brotes de enfermedades como sarampión, polio, difteria y tos ferina. En este contexto, avances tecnológicos como las vacunas combinadas han permitido simplificar esquemas y mejorar coberturas. Asimismo, las vacunas acelulares contra la tos ferina ofrecen un mejor perfil de seguridad, con menos eventos adversos en comparación con las de células enteras.

Nuevos retos: el virus sincicial respiratorio

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) representa otro desafío relevante, al ser una de las principales causas de hospitalización en bebés menores de un año. Las estrategias actuales incluyen la vacunación materna durante el embarazo y la inmunización del recién nacido mediante anticuerpos. Experiencias regionales muestran resultados alentadores. En Chile, la implementación universal de anticuerpos monoclonales redujo entre 76% y 80% las hospitalizaciones por VSR y cerca de 85% los ingresos a unidades de cuidados intensivos, sin registrar muertes en bebés inmunizados durante la temporada. “Recuperar coberturas vacunales y cerrar brechas de ‘dosis cero’ es clave para evitar que las enfermedades prevenibles regresen a nuestras vidas. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, persigamos la verdadera victoria: proteger la salud y la vida de todos”, concluyó la doctora Florencia Esquivel, directora médica de Vacunas a nivel Latinoamérica para Sanofi.

Panamá intensifica la respuesta