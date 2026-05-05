Panamá intensifica inmunización para proteger a 250 mil personas

En este escenario, Panamá desarrolló su jornada de vacunación del 23 al 30 de abril, con el objetivo de ampliar la cobertura antes del evento deportivo internacional. Como parte de la estrategia, las autoridades habilitaron espacios como Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, asilos, iglesias y centros comerciales para facilitar el acceso a la inmunización.Según el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> trabajaron por una jornada de vacunación que buscaba proteger a <b>más de 250 mil </b>personas en todo el país, desde niños hasta los adultos mayores.La coordinadora del <b>Programa Ampliado de Inmunización (PAI)</b>, <b>Itzel de Hewitt</b>, informó de la aplicación de <b>131,774 dosis</b> de vacuna del esquema nacional de vacunación.Priorizaron con la vacunación contra la <b>influenza y el Virus del Papiloma Humano en adolescentes,</b> con el objetivo de proteger los grupos vulnerables como niños, embrazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, población indígena y migrantes.