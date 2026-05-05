Subsidio eléctrico: Ejecutivo aprueba $64.6 millones para el fondo FET

El Consejo de Gabinete de la República de Panamá formalizó el desembolso de 64 millones 620 mil 266 dólares con 62 centésimos destinados al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

La medida anunciada este martes 5 de mayo busca compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos aplicados a los usuarios de menor consumo durante el cierre del año fiscal anterior.

A través de la Resolución N.42-25, el Estado garantiza la sostenibilidad del esquema de subsidios que beneficia directamente a 930,000 clientes cuyo consumo eléctrico no excedió los 300 kilovatios hora (kWh) mensuales durante el segundo semestre de 2025 (julio a diciembre).

Un ajuste basado en la demanda socialLa asignación de estos recursos no es discrecional. La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) fue la encargada de notificar al Órgano Ejecutivo el monto preciso tras auditar los descuentos otorgados por las distribuidoras. El proceso contó con el respaldo técnico del Consejo Económico Nacional (CENA), que emitió una opinión favorable el pasado 29 de abril de 2026.

Este tipo de aportes estatales al FET representan un mecanismo crítico para evitar que las fluctuaciones en el mercado energético impacten de forma directa en el bolsillo de los sectores más vulnerables del país, informó la Presidencia de la República a través de su comunicado de prensa.