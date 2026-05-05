Sin competencia no hay progreso: las alertas del BID a Panamá

El documento destaca que los niveles de concentración de mercado en América Latina son cuatro veces mayores que en economías avanzadas. Además subraya que los trabajadores reciben apenas 0.50 centavos por cada dólar de valor generado, mientras que en Panamá la cifra es de 0.48 centavos, muy por debajo de los 0.81 centavos que se registran en países desarrollados.Entre los avances ya implementados en la región, el BID menciona la portabilidad numérica en telecomunicaciones, los sistemas de pagos digitales, la portabilidad de préstamos y las reformas en compras públicas que redujeron precios de bienes esenciales como la insulina. Para profundizar estos logros, el organismo recomienda tres prioridades: reducir la fragmentación de los mercados, diseñar regulaciones más inteligentes y fortalecer las agencias de competencia.