Marco Rubio reafirma que Estados Unidos mantiene política contra Diosdado Cabello sin cambios

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró la tarde de este martes 5 de mayo que la política de su país respecto al dirigente venezolano Diosdado Cabello no ha sufrido modificaciones y se mantiene vigente.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este 5 de mayo, Rubio subrayó que el Departamento de Estado de Estados Unidos continúa considerando a Cabello bajo las mismas categorías previamente establecidas en sus registros oficiales, donde es señalado por presuntos vínculos con actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico.

Por Cabello el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, por sus presuntos vínculos con el narcoterrorismo, especialmente con los grupos Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

“El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello como un actor terrorista y un narcotraficante, como se indica en nuestra página oficial”, explicó Rubio.

Añadió que “la política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y, cuando cambie, se los haremos saber”.

El funcionario insistió en que, por el momento, no hay nuevos anuncios ni ajustes en la postura de Washington sobre este caso, enfatizando que cualquier modificación será comunicada oportunamente.

Cabello en estos momentos es considerado por la oposición venezolana como uno de los aliados más importantes de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 3 de enero.