Panamá se vende como destino seguro para la inversión venezolana

El regional de la OIM, por su parte, resaltó que la migración debe ser entendida como un motor de desarrollo. <i><b>'Venimos creyendo en CAVEX desde hace más de cuatro años y en la migración como un motor de desarrollo, que hoy se hace carne en este encuentro regional con más de 13 cámaras presentes',</b></i> señaló.Crocchi recordó que los estudios de impacto realizados por la OIM demuestran que la migración, cuando es segura, ordenada y regular, aporta al crecimiento económico de los países de acogida. Destacó el programa de regularización migratoria impulsado por Panamá, que facilita la integración social y económica de los migrantes, permitiéndoles pagar impuestos, acceder a créditos y contribuir al sistema productivo. <i><b>'Un migrante regularizado no solo accede a derechos, sino que aporta mucho más al país donde vive',</b></i> afirmó el regional de la OIM. El representante de la OIM también advirtió sobre el desafío demográfico que enfrenta la región, con una baja natalidad que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En ese contexto, la migración se convierte en un factor clave para mantener la fuerza laboral activa y apoyar el crecimiento económico. Además, destacó el acompañamiento de la OIM a pequeñas y medianas empresas en ferias internacionales, como Expo Commerce en Panamá y Expo Cruz en Bolivia, para fortalecer su integración en cadenas de valor globales.