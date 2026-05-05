‘El Drama’: ¿Vale la pena guardarle secretos a tu pareja?

Zendaya y Pattinson elevan la calidad de la película en cada momento, ofreciendo interpretaciones tan convincentes como emocionalmente intensas. Su química da solidez al filme, siendo el tipo de actuación que te atrapa por completo, haciendo imposible apartar la vista, incluso cuando quisieras hacerlo. El drama con ‘El Drama’ son las conversaciones que surgen al salir de la sala de cine, los momentos que se quedan con nosotros una vez los créditos aparecen, y un final inesperado y para nada predecible, en el que las emociones descansan y, pese al caos, una justificación no se hace necesaria. ‘El Drama’ está de estreno hoy en cines nacionales.