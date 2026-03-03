Marco Rubio afirma que Irán vive uno de sus momentos de mayor debilidad y respalda acción militar de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Irán atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad y defendió la decisión del presidente estadounidense de actuar contra las capacidades militares del régimen iraní.

En declaraciones ofrecidas a medios, Rubio calificó al liderazgo de la Irán como “lunáticos fanáticos religiosos” con ambiciones de desarrollar armas nucleares. Sostuvo que Teherán busca avanzar en ese objetivo mediante programas de misiles, drones y lo que describió como terrorismo, con la intención de disuadir cualquier intervención internacional por temor a represalias.

El funcionario afirmó que el mandatario estadounidense tomó la decisión de “ir tras ellos” para desmantelar su capacidad de fabricar y utilizar misiles, drones y su poder naval, con el propósito de impedir que el régimen obtenga un arma nuclear. Según Rubio, la medida fue “la decisión correcta” y contribuirá a que el mundo sea un lugar más seguro.

“El presidente tomó la decisión de ir tras ellos, quitarles sus misiles, quitarles su marina, quitarles sus drones, quitarles la capacidad de fabricar esas cosas para que nunca puedan tener un arma nuclear”, dijo.

Asimismo, advirtió que, a su juicio, si actualmente ya se observa el uso de estos armamentos, el riesgo sería mayor en el futuro si Irán lograra incrementar su arsenal.

“Ustedes ven cómo las están utilizando ahora. Imaginen cómo las usarían dentro de un año si tuvieran más de estas”, señaló.

Además añadió que el regímen nunca debe tener armas nucleares, enfatizando que bajo el gobierno del actual presidente Donald Trump, no sucederá nada por parte de Irán.

“Este régimen terrorista, radical y dirigido por clérigos nunca debe tener armas nucleares. Vimos lo que Irán estuvo dispuesto a hacerle a su propio pueblo, masacrándolo en las calles. Imaginen lo que nos harían a nosotros. Bajo el presidente Trump, eso nunca sucederá”, concluyó.