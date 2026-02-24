Tras la muerte de El Mencho, Diosdado Cabello pasa a encabezar la lista de los más buscados por Estados Unidos

Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Diosdado Cabello, a quien señala por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y conspiración criminal.

El aviso, difundido en redes sociales por la cuenta Alerta Mundial, recuerda que Washington considera a Cabello uno de sus principales objetivos dentro de las investigaciones abiertas contra altos funcionarios venezolanos.

La cifra ofrecida es una de las más altas anunciadas por el Departamento de Estado en casos vinculados al narcotráfico internacional.

¿De qué se le acusa?

Según la información que acompaña el cartel oficial, las autoridades estadounidenses lo señalan por supuesta conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y otros delitos relacionados con armas y crimen organizado.

La recompensa forma parte del programa del Departamento de Estado que ofrece incentivos económicos a cambio de datos que permitan desarticular redes de tráfico de drogas a gran escala.

El mensaje difundido asegura que, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, Cabello sería ahora uno de los principales objetivos de Washington en la región.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial reciente que confirme un cambio formal en la lista de prioridades.