Escándalo en la corona española: vinculan a Juliana Awada con el rey Felipe VI en medio de la crisis con Letizia

Un verdadero terremoto mediático estalló en Argentina y cruzó el Atlántico en cuestión de horas. El programa Intrusos, emitido por América TV, lanzó una versión que sacudió a la farándula y a la realeza: un supuesto romance entre Juliana Awada y el rey Felipe VI.

La información fue presentada como una “primicia mundial” y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre la veracidad del vínculo.

El origen del rumor: encuentros protocolares y una separación reciente

Según lo expuesto en el programa, el presunto acercamiento se habría gestado durante visitas oficiales entre Argentina y España, especialmente en marzo de 2019, cuando Felipe VI realizó una visita de Estado invitado por el entonces presidente Mauricio Macri.

Las imágenes de aquellos encuentros, estrictamente protocolares, volvieron a circular tras conocerse la separación de Awada y Macri, anunciada públicamente el 11 de enero mediante un comunicado en redes sociales.

En el panel se planteó que, tras oficializar su ruptura, Awada quedaría “libre” para blanquear una eventual nueva relación. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni de la empresaria ni de la Casa Real española.

Una crisis que, según versiones, viene desde 2012

El supuesto romance se apoya en otro elemento clave que remarcaron en el ciclo televisivo: las reiteradas versiones de crisis entre Felipe VI y la reina Letizia Ortiz.

De acuerdo con lo citado en el programa, basado en comentarios atribuidos a periodistas españoles, los rumores de distanciamiento datarían de 2012.

Incluso se mencionó la versión de que existiría un “acuerdo” privado entre ambos para mantener la estabilidad institucional hasta que su hija mayor, la princesa Leonor de Borbón, cumpla 21 años.

También se señaló que en eventos recientes la pareja real habría mostrado gestos de frialdad, evitando demostraciones públicas de afecto que históricamente suelen cuidar las casas reales.

Las versiones más polémicas: amantes y viejos escándalos

En el mismo debate televisivo se mencionaron versiones que circulan desde hace años en la prensa rosa española sobre la vida privada del monarca.

Entre ellas, la supuesta existencia de más de 13 amantes a lo largo del tiempo.

Incluso se hizo referencia a un viejo rumor que involucraría a una mujer llamada Victoria Carvajal, a quien algunos medios habrían vinculado tanto con Felipe como con su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Estas versiones, cabe aclarar, no cuentan con confirmación oficial y forman parte de especulaciones difundidas en el ámbito mediático.

Silencio oficial y hermetismo total

Hasta ahora, la Casa Real española no ha emitido ningún comunicado al respecto. Tampoco Awada se ha pronunciado sobre los rumores.

Mientras tanto, la historia sigue creciendo en portales de espectáculos y redes sociales, donde el cruce entre política, realeza y romance genera un cóctel irresistible para el público.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones televisivas. Pero si algo quedó claro es que el rumor ya cruzó fronteras y puso nuevamente bajo la lupa la intimidad de una de las coronas más observadas de Europa.