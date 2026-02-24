Minsa descarta contagio por distemper canino y pide inmunizar a las mascotas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la población que el distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica, por lo que no se transmite de los animales a los seres humanos y no representa un riesgo para la salud de las personas.

La entidad explicó que esta enfermedad afecta principalmente a los perros y puede impactar también a otros animales, pero no existe evidencia de contagio hacia humanos.

No obstante, el Minsa recomendó a los dueños de mascotas mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, especialmente de perros y gatos, como medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de la salud de la población panameña y exhortó a la ciudadanía a acudir a su médico veterinario para garantizar el bienestar de sus mascotas.