Sector logístico aporta 11.8 % al PIB de Panamá, según informe de la Apede

La actividad logística continúa posicionándose como uno de los principales pilares del desempeño económico panameño, al representar el <b>11.8 % del Producto Interno Bruto (PIB)</b>, de acuerdo con el <i>Informe Económico Ejecutivo Mensual de enero de 2026</i> de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).El gremio empresarial destaca que el liderazgo logístico del país ya no dependerá únicamente del incremento en volumen o capacidad operativa, sino de factores estructurales como la productividad, la digitalización y la competitividad institucional frente a <i>hubs</i> regionales cada vez más avanzados.La Apede citó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que el PIB de la actividad logística —que incluye transporte, almacenamiento y correo— pasó de $<b>6,887 millones en 2018 a $9,613.1 millones en 2024</b>, lo que equivale a un crecimiento acumulado de <b>39.6 %</b>.En ese mismo período, la participación del sector dentro de la economía nacional aumentó de <b>10.2 % a 11.8 %</b>, consolidando su peso estructural en la generación de valor agregado.Entre enero y septiembre de 2025, la actividad logística acumuló $<b>8,367.1 millones</b>, con un crecimiento interanual de <b>15.3 %</b>, explicando <b>27.8 % del incremento del PIB real</b> en ese lapso, evidencia directa de su incidencia en el dinamismo económico reciente del país.El desempeño logístico estuvo respaldado por la actividad portuaria y marítima. En 2025, el sistema portuario movilizó <b>9,839,938 TEUs</b>, un aumento de <b>3.6 %</b>, con el <b>59 % del movimiento concentrado en el Caribe</b> y el <b>41 % en el Pacífico</b>. Además, el <b>89 % de las operaciones correspondió a trasbordo</b>, reflejando la alta integración de Panamá en las cadenas globales de comercio.Por su parte, el Canal de Panamá cerró el Año Fiscal 2025 con <b>13,404 tránsitos (+19.3 %)</b>, ingresos por $<b>5,705 millones (+14.4 %)</b> y una ganancia neta preliminar de $<b>4,134 millones</b>.Actualmente, entre <b>el 5 % y 6 % del comercio marítimo mundial</b> transita por la vía interoceánica, que conecta <b>180 rutas, 1,920 puertos y 170 países</b>, reafirmando su papel estratégico dentro del comercio global.'La logística ya no es solo infraestructura, es productividad. Hoy aporta 11.8 % al PIB y explica más de una cuarta parte del crecimiento reciente. El desafío no es mover más carga, sino reducir fricciones, acortar tiempos y operar con eficiencia digital y reglas claras para sostener nuestro liderazgo regional', afirmó la presidenta de la Apede, <b>Giulia De Sanctis</b>.El informe advierte que, aunque el valor agregado del sector ha crecido con fuerza, el empleo ha mostrado una recuperación más moderada. En 2024 se contabilizaron <b>138,892 ocupados</b>, nivel similar al periodo prepandemia, lo que evidencia una mayor intensidad de capital y eficiencia operativa dentro del sector.Apede concluye que Panamá dispone de activos físicos estratégicos —Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas—, pero el siguiente salto competitivo dependerá de avanzar en <b>modernización institucional, facilitación comercial, interoperabilidad digital y fortalecimiento del capital humano especializado</b>.El reporte forma parte de una evolución metodológica del gremio en la presentación de sus análisis económicos. A partir de este año, la organización complementará sus informes trimestrales y anuales con estudios sectoriales especializados en áreas estratégicas como Logística, Canal, Turismo, Construcción y Sistema Financiero.Con esta actualización, Apede busca reforzar su rol como generador de conocimiento económico basado en datos, aportando insumos técnicos al debate público y a la formulación de políticas orientadas al crecimiento sostenible y la competitividad de Panamá.