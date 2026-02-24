Sector logístico aporta 11.8 % al PIB de Panamá, según informe de la Apede

La actividad logística continúa posicionándose como uno de los principales pilares del desempeño económico panameño, al representar el 11.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Informe Económico Ejecutivo Mensual de enero de 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El gremio empresarial destaca que el liderazgo logístico del país ya no dependerá únicamente del incremento en volumen o capacidad operativa, sino de factores estructurales como la productividad, la digitalización y la competitividad institucional frente a hubs regionales cada vez más avanzados.

La Apede citó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que el PIB de la actividad logística —que incluye transporte, almacenamiento y correo— pasó de $6,887 millones en 2018 a $9,613.1 millones en 2024, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 39.6 %.

En ese mismo período, la participación del sector dentro de la economía nacional aumentó de 10.2 % a 11.8 %, consolidando su peso estructural en la generación de valor agregado.

Entre enero y septiembre de 2025, la actividad logística acumuló $8,367.1 millones, con un crecimiento interanual de 15.3 %, explicando 27.8 % del incremento del PIB real en ese lapso, evidencia directa de su incidencia en el dinamismo económico reciente del país.

El desempeño logístico estuvo respaldado por la actividad portuaria y marítima. En 2025, el sistema portuario movilizó 9,839,938 TEUs, un aumento de 3.6 %, con el 59 % del movimiento concentrado en el Caribe y el 41 % en el Pacífico. Además, el 89 % de las operaciones correspondió a trasbordo, reflejando la alta integración de Panamá en las cadenas globales de comercio.

Por su parte, el Canal de Panamá cerró el Año Fiscal 2025 con 13,404 tránsitos (+19.3 %), ingresos por $5,705 millones (+14.4 %) y una ganancia neta preliminar de $4,134 millones.

Actualmente, entre el 5 % y 6 % del comercio marítimo mundial transita por la vía interoceánica, que conecta 180 rutas, 1,920 puertos y 170 países, reafirmando su papel estratégico dentro del comercio global.

“La logística ya no es solo infraestructura, es productividad. Hoy aporta 11.8 % al PIB y explica más de una cuarta parte del crecimiento reciente. El desafío no es mover más carga, sino reducir fricciones, acortar tiempos y operar con eficiencia digital y reglas claras para sostener nuestro liderazgo regional”, afirmó la presidenta de la Apede, Giulia De Sanctis.

El informe advierte que, aunque el valor agregado del sector ha crecido con fuerza, el empleo ha mostrado una recuperación más moderada. En 2024 se contabilizaron 138,892 ocupados, nivel similar al periodo prepandemia, lo que evidencia una mayor intensidad de capital y eficiencia operativa dentro del sector.

Apede concluye que Panamá dispone de activos físicos estratégicos —Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas—, pero el siguiente salto competitivo dependerá de avanzar en modernización institucional, facilitación comercial, interoperabilidad digital y fortalecimiento del capital humano especializado.

El reporte forma parte de una evolución metodológica del gremio en la presentación de sus análisis económicos. A partir de este año, la organización complementará sus informes trimestrales y anuales con estudios sectoriales especializados en áreas estratégicas como Logística, Canal, Turismo, Construcción y Sistema Financiero.

Con esta actualización, Apede busca reforzar su rol como generador de conocimiento económico basado en datos, aportando insumos técnicos al debate público y a la formulación de políticas orientadas al crecimiento sostenible y la competitividad de Panamá.