Ley de Amnistía en Venezuela: Foro Penal registra 91 excarcelaciones verificadas

La organización Foro Penal confirmó este martes 24 de febrero que 91 personas consideradas presos políticos han sido liberadas en Venezuela desde que entró en vigencia la Ley de Amnistía, promulgada este viernes 20 de febrero.

El director de la oenegé, Alfredo Romero, detalló que esas excarcelaciones han sido verificadas desde este 20 de febrero hasta la fecha.

Asimismo, indicó que un total de 545 presos políticos han salido de centros de reclusión desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un número significativo de personas, reportó EVTV Miami.

Foro Penal ha señalado que existen diferencias entre las liberaciones plenas y las excarcelaciones condicionadas, ya que en algunos casos los beneficiados salen de prisión, pero permanecen bajo medidas judiciales, como prohibiciones de salida del país o regímenes de presentación periódica ante tribunales.

La Ley de Amnistía fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Venezuela e incluye disposiciones destinadas a beneficiar a personas detenidas por causas políticas, aunque organizaciones de derechos humanos y abogados han advertido sobre obstáculos y diferencias en su aplicación.

Hasta el momento, no se han publicado listas oficiales completas de los liberados ni detalles sobre su situación legal individual. Las cifras también han sido objeto de reportes divergentes por parte de las autoridades del régimen de Venezuela.