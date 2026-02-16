Nicolás Maduro desde prisión en Nueva York solicita amnistía para él y Cilia Flores, dice su hijo

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, identificado con el apodo de Nicolasito, informó que recibió una llamada telefónica de su padre, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en un centro penitenciario en Brooklyn, Nueva York, desde este 3 de enero tras ser capturado, junto a su esposa Cilia Flores, por tropas estadounidenses.

Durante la llamada, según el diputado, Maduro le solicitó que su caso y el de Flores sean incluidos en el proyecto de ley de amnistía que actualmente discute la Asamblea Nacional de Venezuela.

El diputado aseguró que su padre pidió que la amnistía no se otorgue solo a ciertas personas, sino también a ellos mismos.

El incidente ocurrió en medio de la sesión plenaria de este 12 de febrero, cuando la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial que redacta el proyecto de ley, solicitó suspender el debate sobre el artículo No. 7 por falta de consenso entre los legisladores venezolanos.

La organización no gubernamental ¬Foro Penal informó que ha verificado 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde este 8 de enero de 2026, según cálculos divulgados en redes sociales por su presidente, Alfredo Romero.

Este 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anuncio una amnistía para todos los presos políticos, sin embargo aún permanecen detenida más de 687 presos políticos.

La cifra fue compartida en X la noche de este domingo 15 de febrero por la propia organización, que lleva un registro individualizado de casos de liberaciones de personas detenidas por motivos políticos.

Otras fuentes indican que en Venezuela tiene entre 687 y 777 presos políticos en diferentes centros de detención, alguno de ellos clandestinos.

Debido a esa falta de acuerdo, Rodríguez, decidió aplazar la continuación de la discusión hasta después de este martes 17 de febrero, jornada festiva en Venezuela por el Carnaval.

El proyecto de ley de amnistía busca otorgar perdón general por delitos de carácter político cometidos desde 1999 hasta la fecha. Maduro y Flores esperan que la normativa cubra su situación ante las autoridades venezolanas.

Pese al debate en curso, la amnistía continúa siendo evaluada por los parlamentarios oficialistas mientras crece la presión política en un contexto marcado por la detención en Estados Unidos de Maduro y el procesamiento que enfrenta por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.