Jacky Guzmán, digna representante de Punta Fogón en los culecos de Calle Abajo de Las Tablas

El sábado de carnaval tuvo un rostro que acaparó miradas en el Parque Porras: la <i>influencer </i>panameña <b><a href="/tag/-/meta/jacky-guzman">Jacky Guzmán</a></b>, quien se convirtió en digna representante de Punta Fogón durante los explosivos culecos de <b><a href="/tag/-/meta/calle-abajo-de-las-tablas">Calle Abajo de Las Tablas</a></b>.Entre agua, música y una multitud encendida por el verano tableño, Jacky se lució acompañando a la reina Astrid Carolina, demostrando que la farándula también tiene su espacio en el corazón del carnaval.<b>Agenda apretada, energía intacta</b>La influencer venía de una noche intensa: el viernes fue una de las host principales en la apertura del festival carnavalistico Volumen Caribe. Sin descanso, pero con la adrenalina a tope, el sábado llegó lista para vivir los culecos desde la zona más candente.<i><b>'Sin dormir, pero con el corazón lleno'</b></i>, escribió en sus redes, dejando claro que la invitación de Aquavera era un llamado imposible de rechazar.