Jacky Guzmán, digna representante de Punta Fogón en los culecos de Calle Abajo de Las Tablas

El sábado de carnaval tuvo un rostro que acaparó miradas en el Parque Porras: la influencer panameña Jacky Guzmán, quien se convirtió en digna representante de Punta Fogón durante los explosivos culecos de Calle Abajo de Las Tablas.

Entre agua, música y una multitud encendida por el verano tableño, Jacky se lució acompañando a la reina Astrid Carolina, demostrando que la farándula también tiene su espacio en el corazón del carnaval.

Agenda apretada, energía intacta

La influencer venía de una noche intensa: el viernes fue una de las host principales en la apertura del festival carnavalistico Volumen Caribe. Sin descanso, pero con la adrenalina a tope, el sábado llegó lista para vivir los culecos desde la zona más candente.

“Sin dormir, pero con el corazón lleno”, escribió en sus redes, dejando claro que la invitación de Aquavera era un llamado imposible de rechazar.