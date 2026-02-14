Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se lucen en viernes de coronación

Las tunas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas encendieron la fiesta este viernes de coronación con un despliegue de música, color y tradición que marcó el inicio del carnaval más vistoso y emblemático del país en Las Tablas.

Al ritmo de tonadas emblemáticas como “La reina es marimacha” y “Por la mañana café y por la tarde ron”, ambas tunas salieron con sus atronadoras murgas y espectaculares carrozas de varios metros de altura.

Por un lado, Calle Abajo presentó un carro alegórico inspirado en el Medio Oriente, con figuras de camellos y guardianes árabes que cautivaron al público.