Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se lucen en viernes de coronación

Tras el tradicional paseo por el <b>Parque Porras</b>, se dio inicio a los actos de coronación. Calle Arriba coronó a su majestad <b>Ana Isabel Carrizo</b>, mientras que Calle Abajo impuso la corona a su majestad <b>Astrid Carolina Sánchez Brandao</b> en medio de aplausos y fuegos artificiales.En horas de la mañana de este sábado, las actividades continúan con <b>el primer día de culecos</b>, donde las mojaderas y la gozadera prometen mantener el ambiente festivo que cada año caracteriza al Carnaval tableño.