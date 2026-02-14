Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se lucen en viernes de coronación

  1. Inicio
Ricardo González | Especial para La Estrella de Panamá
Ricardo González - Especial para La Estrella de Panamá
  • 14/02/2026 19:16
Las Tablas corona a sus reinas: un preludio de lujo y esplendor para los cuatro días de fiesta del Carnaval 2026
Las tunas de Calle Arriba de Las Tablas y Calle Abajo de Las Tablas encendieron la fiesta este viernes de coronación con un despliegue de música, color y tradición que marcó el inicio del carnaval más vistoso y emblemático del país en Las Tablas.

Al ritmo de tonadas emblemáticas como “La reina es marimacha” y “Por la mañana café y por la tarde ron”, ambas tunas salieron con sus atronadoras murgas y espectaculares carrozas de varios metros de altura.

Por un lado, Calle Abajo presentó un carro alegórico inspirado en el Medio Oriente, con figuras de camellos y guardianes árabes que cautivaron al público.

Su majetad Astrid Carolina Sánchez Brandao, soberana de Punta Fogón.
Su majetad Astrid Carolina Sánchez Brandao, soberana de Punta Fogón. Ricardo González | Especial para La Estrella de Panamá

Mientras tanto, Calle Arriba no se quedó atrás con una imponente carroza que evocaba el carnaval de Venecia, adornada con arlequines, caballos y lámparas en movimiento que deslumbraron a los asistentes.

Su majestad Ana Isabel Carrizo, soberana de La Bolívar y 'Gente Distinguida'.
Su majestad Ana Isabel Carrizo, soberana de La Bolívar y ‘Gente Distinguida’. Ricardo González | Especial para La Estrella de Panamá

Tras el tradicional paseo por el Parque Porras, se dio inicio a los actos de coronación. Calle Arriba coronó a su majestad Ana Isabel Carrizo, mientras que Calle Abajo impuso la corona a su majestad Astrid Carolina Sánchez Brandao en medio de aplausos y fuegos artificiales.

En horas de la mañana de este sábado, las actividades continúan con el primer día de culecos, donde las mojaderas y la gozadera prometen mantener el ambiente festivo que cada año caracteriza al Carnaval tableño.

