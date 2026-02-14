Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia nuevas regiones de cobro del 18 al 22 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que esta semana llegará a dos nuevos puntos del país para realizar el tercer pago del Pase-U 2025, jornada que se desarrollará del miércoles 18 al domingo 22 de febrero.La entidad detalló que los desembolsos se efectuarán en la provincia de Darién y en el corregimiento de Tortí, con una inversión superior a $1.8 millones.Con el inicio de la cuarta semana de pagos, en <b>Tortí </b>se beneficiarán <b>5,549 estudiantes</b>, lo que representa un desembolso de <b>$563,310</b>. Mientras tanto, en Darién <b>12,580 estudiantes</b> recibirán el apoyo económico, sumando <b>$1,321,020</b> destinados a esta provincia, recursos que buscan fortalecer la permanencia escolar en estas comunidades.