  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia nuevas regiones de cobro del 18 al 22 de febrero

En Darién y Tortí se suman al tercer pago del Pase-U 2025.
En Darién y Tortí se suman al tercer pago del Pase-U 2025. Cedida | Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/02/2026 17:49
El tercer pago del Pase-U 2025 avanza hacia Darién y Tortí, beneficiando a miles de estudiantes.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que esta semana llegará a dos nuevos puntos del país para realizar el tercer pago del Pase-U 2025, jornada que se desarrollará del miércoles 18 al domingo 22 de febrero.

La entidad detalló que los desembolsos se efectuarán en la provincia de Darién y en el corregimiento de Tortí, con una inversión superior a $1.8 millones.

Con el inicio de la cuarta semana de pagos, en Tortí se beneficiarán 5,549 estudiantes, lo que representa un desembolso de $563,310. Mientras tanto, en Darién 12,580 estudiantes recibirán el apoyo económico, sumando $1,321,020 destinados a esta provincia, recursos que buscan fortalecer la permanencia escolar en estas comunidades.

¿Vas a cobrar el Pase-U? Conoce qué documentos debes presentar

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo