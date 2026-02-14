Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu anuncia nuevas regiones de cobro del 18 al 22 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que esta semana llegará a dos nuevos puntos del país para realizar el tercer pago del Pase-U 2025, jornada que se desarrollará del miércoles 18 al domingo 22 de febrero.

La entidad detalló que los desembolsos se efectuarán en la provincia de Darién y en el corregimiento de Tortí, con una inversión superior a $1.8 millones.

Con el inicio de la cuarta semana de pagos, en Tortí se beneficiarán 5,549 estudiantes, lo que representa un desembolso de $563,310. Mientras tanto, en Darién 12,580 estudiantes recibirán el apoyo económico, sumando $1,321,020 destinados a esta provincia, recursos que buscan fortalecer la permanencia escolar en estas comunidades.