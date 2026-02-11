  1. Inicio
Tercer pago del Pase-U 2025: Puntos de cobro de cheque este 12 de febrero

Por
Emiliana Tuñón
  • 11/02/2026 17:01
Ifarhu avanza con la entrega del tercer pago del Pase-U 2025 a nivel nacional.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este jueves 12 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a estudiantes de primaria, premedia y media la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.

Los pagos se realizarán en los siguientes corregimientos:

-Agencia regional de Arraiján: Nuevo Emperador y Cerro Silvestre.

-Dirección provincial de Panamá Oeste: Guadalupe, Herrera, El Arado y Amador.

-Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé: Boca Balsa, Camarón Arriba, Cerro Banco, Ñämononí, Soloy, Plan de Chorcha, Hato Corotú, Quebrada del Loro, Salto Dupi y Hato Juli.

Áreas de difícil acceso del miércoles 11 al 13 de febrero: Tolé, Piedra Roja, Mununí, Guibale, Agua de Salud, Guayabito, Krüa, Rokä, Peña Blanca, Niba, Cerro Patena, Cascabel, Valle Bonito, Alto Bilingüe.

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

Requisitos para retirar el pago del Pase-U

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

