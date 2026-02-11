Tercer pago del Pase-U 2025: Puntos de cobro de cheque este 12 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este jueves 12 de febrero se mantendrán los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a estudiantes de primaria, premedia y media la provincia de Panamá Oeste y en la comarca Ngäbe Buglé.

Los pagos se realizarán en los siguientes corregimientos:

-Agencia regional de Arraiján: Nuevo Emperador y Cerro Silvestre.

-Dirección provincial de Panamá Oeste: Guadalupe, Herrera, El Arado y Amador.

-Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé: Boca Balsa, Camarón Arriba, Cerro Banco, Ñämononí, Soloy, Plan de Chorcha, Hato Corotú, Quebrada del Loro, Salto Dupi y Hato Juli.

Áreas de difícil acceso del miércoles 11 al 13 de febrero: Tolé, Piedra Roja, Mununí, Guibale, Agua de Salud, Guayabito, Krüa, Rokä, Peña Blanca, Niba, Cerro Patena, Cascabel, Valle Bonito, Alto Bilingüe.