¿Dónde pagan el Pase-U? Ifarhu actualiza calendario y regiones de la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará con la jornada de pagos correspondiente al tercer desembolso del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U), la cual se desarrollará del 9 al 13 de febrero. Esta fase beneficiará a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

Según informó la entidad, en la provincia de Panamá Oeste la distribución de los fondos se realizará en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, como parte del calendario establecido para garantizar el acceso oportuno a este beneficio educativo.