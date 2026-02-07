  1. Inicio
¿Dónde pagan el Pase-U? Ifarhu actualiza calendario y regiones de la próxima semana

Avanza jornada de pagos del PASE-U del 9 al 13 de febrero
Emiliana Tuñón
  • 07/02/2026 15:23
El tercer desembolso del Pase-U avanza esta semana en Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, informó el Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará con la jornada de pagos correspondiente al tercer desembolso del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U), la cual se desarrollará del 9 al 13 de febrero. Esta fase beneficiará a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

Según informó la entidad, en la provincia de Panamá Oeste la distribución de los fondos se realizará en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, como parte del calendario establecido para garantizar el acceso oportuno a este beneficio educativo.

Requisitos para recibir el Pase-U

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

