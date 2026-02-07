¿Dónde pagan el Pase-U? Ifarhu actualiza calendario y regiones de la próxima semana

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> continuará con la jornada de pagos correspondiente al tercer desembolso del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U), la cual se desarrollará del 9 al 13 de febrero. Esta fase beneficiará a <b>169,314 estudiantes </b>de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.Según informó la entidad, en la provincia de Panamá Oeste la distribución de los fondos se realizará en los distritos de <b>Arraiján, Coronado </b>y<b> La Chorrera</b>, como parte del calendario establecido para garantizar el acceso oportuno a este beneficio educativo.