MIDA advierte sobre fraude que usa mascotas retenidas para engañar a víctimas

La <b>Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria </b>del <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a> </b>advirtió a la población sobre estafas relacionadas con el supuesto transporte y venta de animales, en las que delincuentes solicitan dinero alegando que las mascotas están retenidas en el <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>.La entidad aclaró que no participa en la venta, traslado ni comercialización de animales vivos, y que los animales menores no cumplen cuarentena en el aeropuerto, ya que este proceso es domiciliario y coordinado con el <b>Ministerio de Salud (Minsa).</b>Además, explicó que su labor se limita a verificar requisitos sanitarios en presencia del propietario y a cobrar únicamente por los servicios oficiales.El MIDA exhortó a<b> la ciudadanía a no realizar pagos a terceros por supuestas retenciones</b> y a confirmar cualquier trámite mediante canales oficiales para evitar fraudes.