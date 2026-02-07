MIDA advierte sobre fraude que usa mascotas retenidas para engañar a víctimas

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) advirtió a la población sobre estafas relacionadas con el supuesto transporte y venta de animales, en las que delincuentes solicitan dinero alegando que las mascotas están retenidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad aclaró que no participa en la venta, traslado ni comercialización de animales vivos, y que los animales menores no cumplen cuarentena en el aeropuerto, ya que este proceso es domiciliario y coordinado con el Ministerio de Salud (Minsa).

Además, explicó que su labor se limita a verificar requisitos sanitarios en presencia del propietario y a cobrar únicamente por los servicios oficiales.

El MIDA exhortó a la ciudadanía a no realizar pagos a terceros por supuestas retenciones y a confirmar cualquier trámite mediante canales oficiales para evitar fraudes.