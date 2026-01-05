¡Atención! IMA anuncia cierre nacional de agroferias y tiendas hasta el 9 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de enero, debido a la realización de inventarios.

La entidad señaló que esta medida es temporal y forma parte de los procesos administrativos internos. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se anunciarán oportunamente las fechas de reapertura de los puntos de venta.