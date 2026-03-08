Colombia vota para renovar el Congreso y definir candidatos rumbo a las presidenciales

La nómina más numerosa será la de la derecha colombiana, integrada por nueve candidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.En cambio, la izquierda se agrupa en la lista electoral <b>'Cambio por la vida'</b>, que incluye a viejos conocidos de la política colombiana como el senador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Los otros tres candidatos de esta lista tienen menor notoriedad pública: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal.La tercera consulta es la denominada <b>'Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación'</b>, integrada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López —del Partido Verde— y el exalcalde de Cali, Maurice Armitage.