Colombia vota para renovar el Congreso y definir candidatos rumbo a las presidenciales

Los colegios electorales de Colombia abrieron para una jornada en la que se elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. EFE
Por
José Vilar
  • 08/03/2026 12:37
Los votantes acuden a las urnas para renovar el Congreso y definir varios candidatos que competirán en las elecciones presidenciales de mayo, en un escenario político marcado por la fragmentación parlamentaria

Como preámbulo a las elecciones presidenciales de mayo, los colombianos están llamados este domingo 8 de marzo a las urnas para elegir a los próximos integrantes del Congreso, que renovará 103 senadores y 183 representantes. Las encuestas prevén un parlamento fragmentado, con el que el próximo presidente de Colombia tendrá que pactar voto a voto para sacar adelante su programa de gobierno.

Colombia también elegirá a los candidatos que aún faltan por definirse para los próximos comicios presidenciales y que se medirán ante los favoritos en la contienda: el senador Iván Cepeda (del oficialista Pacto Histórico) y Abelardo De La Espriella (de Salvación Nacional, de extrema derecha). Ambos candidatos no se encuentran en la papeleta de la consulta presidencial.

¿Cuáles son las nóminas?

La nómina más numerosa será la de la derecha colombiana, integrada por nueve candidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

En cambio, la izquierda se agrupa en la lista electoral “Cambio por la vida”, que incluye a viejos conocidos de la política colombiana como el senador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Los otros tres candidatos de esta lista tienen menor notoriedad pública: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal.

La tercera consulta es la denominada “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, integrada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López —del Partido Verde— y el exalcalde de Cali, Maurice Armitage.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llega a votar acompañado por la primera dama Verónica Alcocer este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE
Reaparición de Petro y su esposa

La jornada ha dejado hasta el momento varias noticias, entre ellas la reaparición del presidente colombiano Gustavo Petro junto con su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijas Sofía y Antonella Petro, al acudir a primera hora de la mañana a votar en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la presencia de la esposa de Petro llamó la atención de los colombianos tras los recientes escándalos que la han rodeado, entre ellos su supuesta inclusión en la lista Clinton y versiones sobre una presunta “vida de lujos” en Europa. Estas afirmaciones fueron difundidas por el tabloide sueco Expressen, que sugirió que Alcocer estaba viviendo en Estocolmo (Suecia) “entre millonarios y rodeada de lujos”.

