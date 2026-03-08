Colombia vota para renovar el Congreso y definir candidatos rumbo a las presidenciales

Como preámbulo a las elecciones presidenciales de mayo, los colombianos están llamados este domingo 8 de marzo a las urnas para elegir a los próximos integrantes del Congreso, que renovará 103 senadores y 183 representantes. Las encuestas prevén un parlamento fragmentado, con el que el próximo presidente de Colombia tendrá que pactar voto a voto para sacar adelante su programa de gobierno. Colombia también elegirá a los candidatos que aún faltan por definirse para los próximos comicios presidenciales y que se medirán ante los favoritos en la contienda: el senador Iván Cepeda (del oficialista Pacto Histórico) y Abelardo De La Espriella (de Salvación Nacional, de extrema derecha). Ambos candidatos no se encuentran en la papeleta de la consulta presidencial.

¿Cuáles son las nóminas?

La nómina más numerosa será la de la derecha colombiana, integrada por nueve candidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. En cambio, la izquierda se agrupa en la lista electoral “Cambio por la vida”, que incluye a viejos conocidos de la política colombiana como el senador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Los otros tres candidatos de esta lista tienen menor notoriedad pública: Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal. La tercera consulta es la denominada “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, integrada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López —del Partido Verde— y el exalcalde de Cali, Maurice Armitage.

Reaparición de Petro y su esposa