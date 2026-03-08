Estación Albrook de la Línea 1 ya está operativa, informa el Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que ya se encuentra operativa la estación Albrook de la Línea 1 del Metro de Panamá, luego de que permaneciera temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de conexión con la Línea 3 del Metro de Panamá.

Según detalló la entidad, las labores forman parte de la instalación de la estructura parcial del nuevo techo que permitirá la futura integración entre ambas líneas del sistema de transporte.

El Metro de Panamá explicó que los trabajos de izaje en la estación Albrook continuarán durante seis fines de semana adicionales, los cuales no serán consecutivos.

La institución indicó que cada jornada será anunciada con anticipación, con el objetivo de que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos y tomar las precauciones necesarias durante los periodos en que se realicen estas labores.