Figuras políticas panameñas felicitan a las mujeres por el 8 de marzo

Diversas figuras políticas y actores del ámbito público en Panamá se sumaron este 8 de marzo a los mensajes de reconocimiento y reflexión por el<b><a href="/tag/-/meta/dia-internacional-de-la-mujer"> Día Internacional de la Mujer</a></b>, destacando el papel de las mujeres en la sociedad y la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad de oportunidades.Desde el Ejecutivo, la primera dama <b><a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino</a></b> compartió un mensaje en el que resaltó el aporte cotidiano de las mujeres al desarrollo del país.<i>'Hoy celebramos a las mujeres que, con su trabajo, su amor y su valentía, transforman Panamá cada día'</i>, expresó. También agradeció a las mujeres panameñas <i>'que cuidan, enseñan, luchan y sueñan'</i>, señalando que su fuerza e influencia contribuyen a construir un país con más oportunidades.Por su parte, el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, publicó un breve mensaje de felicitación dirigido a las mujeres en su día. <i>'¡Feliz día a todas las mujeres! Conmemoramos, juntos a ustedes, el Día Internacional de la Mujer'</i>, indicó.Desde el ámbito partidario, la presidenta de <b><a href="/tag/-/meta/cd-partido-cambio-democratico">Cambio Democrático (CD)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/yanibel-abrego">Yanibel Ábrego</a></b>, recordó que la fecha surge de las luchas históricas de mujeres que exigieron derechos, mejores condiciones laborales y mayor igualdad.Ábrego destacó que <b>las mujeres panameñas sostienen familias, impulsan comunidades y cada vez ocupan más espacios de liderazgo</b>, aunque reconoció que persisten desafíos en materia de igualdad de oportunidades y participación.<i>'Una democracia más fuerte necesita más mujeres participando, decidiendo y liderando'</i>, afirmó, al tiempo que señaló que su partido impulsa programas de capacitación para que más mujeres accedan a posiciones de liderazgo político.En una línea similar, el <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b> también emitió un mensaje con motivo de la fecha, resaltando la valentía y el aporte de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.El colectivo político indicó que<b> las mujeres panameñas han sido protagonistas en la defensa de la dignidad, la democracia y el desarrollo del país,</b> y reafirmó su compromiso de promover espacios de participación, respeto e igualdad.Desde el Legislativo, la <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">bancada Vamos</a></b> en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional </a></b>de Panamá subrayó que el 8 de marzo también es un recordatorio de los desafíos que aún persisten.<i>'El 8 de marzo es un recordatorio de que todavía hay brechas que cerrar. Desde la Asamblea seguiremos impulsando leyes para construir un mejor país para todas'</i>, expresó el grupo parlamentario.La ex primera dama <b>Vivian Torrijos</b> también se sumó a las reflexiones con un mensaje que combinó celebración y aspiración de futuro.<i>'Celebremos hoy. Pero trabajemos para que un día la igualdad sea tan normal... que ya no necesite un día en el calendario'</i>, manifestó.El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en distintos países del mundo como una jornada para reconocer las luchas históricas de las mujeres por sus derechos, así como para reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género.