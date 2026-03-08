Figuras políticas panameñas felicitan a las mujeres por el 8 de marzo

Diversas figuras políticas y actores del ámbito público en Panamá se sumaron este 8 de marzo a los mensajes de reconocimiento y reflexión por el Día Internacional de la Mujer, destacando el papel de las mujeres en la sociedad y la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad de oportunidades.

Desde el Ejecutivo, la primera dama Maricel Cohen de Mulino compartió un mensaje en el que resaltó el aporte cotidiano de las mujeres al desarrollo del país.

“Hoy celebramos a las mujeres que, con su trabajo, su amor y su valentía, transforman Panamá cada día”, expresó.

También agradeció a las mujeres panameñas “que cuidan, enseñan, luchan y sueñan”, señalando que su fuerza e influencia contribuyen a construir un país con más oportunidades.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, publicó un breve mensaje de felicitación dirigido a las mujeres en su día. “¡Feliz día a todas las mujeres! Conmemoramos, juntos a ustedes, el Día Internacional de la Mujer”, indicó.

Desde el ámbito partidario, la presidenta de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, recordó que la fecha surge de las luchas históricas de mujeres que exigieron derechos, mejores condiciones laborales y mayor igualdad.

Ábrego destacó que las mujeres panameñas sostienen familias, impulsan comunidades y cada vez ocupan más espacios de liderazgo, aunque reconoció que persisten desafíos en materia de igualdad de oportunidades y participación.

“Una democracia más fuerte necesita más mujeres participando, decidiendo y liderando”, afirmó, al tiempo que señaló que su partido impulsa programas de capacitación para que más mujeres accedan a posiciones de liderazgo político.

En una línea similar, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) también emitió un mensaje con motivo de la fecha, resaltando la valentía y el aporte de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

El colectivo político indicó que las mujeres panameñas han sido protagonistas en la defensa de la dignidad, la democracia y el desarrollo del país, y reafirmó su compromiso de promover espacios de participación, respeto e igualdad.

Desde el Legislativo, la bancada Vamos en la Asamblea Nacional de Panamá subrayó que el 8 de marzo también es un recordatorio de los desafíos que aún persisten.

“El 8 de marzo es un recordatorio de que todavía hay brechas que cerrar. Desde la Asamblea seguiremos impulsando leyes para construir un mejor país para todas”, expresó el grupo parlamentario.

La ex primera dama Vivian Torrijos también se sumó a las reflexiones con un mensaje que combinó celebración y aspiración de futuro.

“Celebremos hoy. Pero trabajemos para que un día la igualdad sea tan normal... que ya no necesite un día en el calendario”, manifestó.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en distintos países del mundo como una jornada para reconocer las luchas históricas de las mujeres por sus derechos, así como para reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género.