Panamá busca blindar sus fronteras con apoyo de EE.UU. para frenar el crimen organizado

Tras su participación en el Doral Summit, el presidente José Raúl Mulino, presentó una hoja de ruta en materia de seguridad y política exterior con el objetivo era reafirmar a Panamá como un actor estratégico y un socio confiable en la lucha contra los desafíos que amenazan la paz y la institucionalidad democrática en el continente. El eje central de la intervención panameña giró en torno a la urgente necesidad de fortalecer los controles de fronteras. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado publicado este domingo enfatizó que, ante el avance del crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones, la vigilancia y el control estricto de los límites territoriales deben ser considerados la primera línea de defensa de cualquier Estado soberano. “Esta postura refleja una política de seguridad nacional que no solo busca proteger el territorio panameño, sino también contribuir a la integridad de toda la región, entendiendo que las amenazas actuales no conocen fronteras”, se lee en la nota.

Según Cancillería, durante las intensas sesiones de trabajo, la delegación panameña sostuvo que la seguridad regional es una responsabilidad compartida que exige acciones coordinadas y permanentes entre los Estados. El diálogo subrayó que cualquier estrategia debe ejecutarse bajo un respeto irrestricto a la soberanía y los marcos jurídicos de cada nación. En este sentido, se discutieron y acordaron mecanismos que combinan la cooperación internacional con el intercambio de inteligencia en tiempo real, la innovación tecnológica y la implementación de tácticas de disuasión efectivas. El objetivo principal es desarticular las redes criminales que operan a escala continental, con especial énfasis en aquellas estructuras vinculadas directamente al narcotráfico y a los carteles que han permeado diversas capas de las sociedades americanas.

El gobierno estadounidense reiteró su disposición de poner a disposición de aliados estratégicos como Panamá recursos avanzados, capacidades de seguridad y apoyo técnico. Esta colaboración busca potenciar las facultades nacionales para enfrentar con éxito a organizaciones criminales que cuentan con presupuestos y armamento que a menudo desafían a las instituciones estatales. Los participantes del foro coincidieron en que el sistema criminal transnacional no es solo una cuestión de orden público, sino una amenaza directa al desarrollo económico y a la seguridad ciudadana de los pueblos del hemisferio.