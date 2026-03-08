Panamá busca blindar sus fronteras con apoyo de EE.UU. para frenar el crimen organizado

Según Cancillería, durante las intensas sesiones de trabajo, la delegación panameña sostuvo que la seguridad regional es una responsabilidad compartida que exige acciones coordinadas y permanentes entre los Estados. El diálogo subrayó que cualquier estrategia debe ejecutarse bajo un respeto irrestricto a la soberanía y los marcos jurídicos de cada nación. En este sentido, se discutieron y acordaron mecanismos que combinan la cooperación internacional con el intercambio de inteligencia en tiempo real, la innovación tecnológica y la implementación de tácticas de disuasión efectivas. El objetivo principal es desarticular las redes criminales que operan a escala continental, con especial énfasis en aquellas estructuras vinculadas directamente al narcotráfico y a los carteles que han permeado diversas capas de las sociedades americanas.