Igualdad de género en el mundo: países que han avanzado y retrocedido

En un mundo donde la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una meta pendiente, los datos más recientes advierten que el progreso avanza con lentitud y, en algunos casos, incluso retrocede.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, informes internacionales la brecha de género es una problemática que sigue desafíando el progreso de algunos países.

El último informe sobre la brecha de género publicado por el Foro Económico Mundial, en junio de 2025, revela que la igualdad plena entre hombres y mujeres aún está lejos de alcanzarse.

En 2025, el mundo ha cerrado apenas el 68,8 % de la brecha de género, lo que significa que todavía existe una diferencia considerable en áreas clave como la economía, la política, la educación y la salud.

Según el estudio, al ritmo actual de progreso la paridad global podría tardar alrededor de 123 años en alcanzarse, una cifra que evidencia la magnitud del desafío que enfrenta la comunidad internacional.

Los países que lideran la igualdad

Entre las naciones que han logrado mayores avances destaca Islandia, que se mantiene por decimosexta vez como el país con mayor igualdad de género del mundo, con más del 92 % de la brecha cerrada.

El liderazgo islandés no es un caso aislado dentro de la región nórdica. Países como Finlandia, Noruega y Suecia también se mantienen entre los primeros puestos del ranking global, reflejando políticas públicas sostenidas en materia de igualdad salarial, participación política y acceso a oportunidades laborales.

En la lista de los diez países con mejores resultados también aparecen economías como Nueva Zelanda, Namibia, Alemania, Irlanda y Moldavia, lo que demuestra que el progreso no es exclusivo de los países más ricos.

Algunos casos destacan por su desempeño político. Ruanda, por ejemplo, ha alcanzado la paridad total en su parlamento, uno de los pocos países del mundo donde las mujeres ocupan la misma proporción de escaños que los hombres.

El informe también identifica movimientos importantes dentro del ranking. Uno de los avances más notables lo registró Bangladesh, que subió 75 posiciones hasta el puesto 24, convirtiéndose en el país con la mayor mejora del año. También registraron avances significativos Benín, República Dominicana y Mongolia.

Mayores rezagos en igualdad de género

Aunque algunos países han logrado avances importantes en materia de igualdad, el informe también evidencia profundas brechas en varias regiones del mundo. En la parte baja del ranking del Foro Económico Mundial, varios países registran los niveles más bajos de paridad entre hombres y mujeres.

Entre las economías con peor desempeño se encuentra Egipto, que ocupa el último lugar del índice en 2025 tras descender en la clasificación. Le siguen Pakistán, Sudán y Chad, países donde persisten amplias brechas en participación económica, representación política y acceso a oportunidades para las mujeres.

También figuran entre los últimos puestos Irán, Guinea, República Democrática del Congo, Níger, Argelia y Malí. En muchos de estos países, factores como conflictos armados, desigualdades estructurales, limitaciones legales y barreras culturales continúan restringiendo el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y los espacios de toma de decisiones.

El informe también señala que algunas economías han mostrado leves mejoras. Por ejemplo, Marruecos logró salir del último lugar del ranking en comparación con el año anterior, aunque aún permanece entre los países con mayores desafíos para alcanzar la paridad de género.

Los resultados muestran también que las mayores desigualdades siguen concentrándose en el ámbito político, donde apenas el 22,9 % de la brecha se ha cerrado a nivel global. Esto significa que la representación femenina en gobiernos, parlamentos y cargos de liderazgo sigue siendo limitada.

Los datos muestran que, aunque el mundo ha avanzado desde 2006, cuando el nivel de igualdad era del 64 %, el progreso sigue siendo lento. En casi dos décadas, la brecha global apenas ha mejorado unos pocos puntos porcentuales.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no solo recuerda los logros alcanzados por generaciones de mujeres, sino también la urgencia de acelerar los cambios necesarios para garantizar igualdad real en derechos, oportunidades y participación en todos los ámbitos de la sociedad.