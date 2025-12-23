Alta demanda en Migración responde a moratoria de trámites de residencia

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó la tarde de este martes 23 de diciembre que el alto volumen de atenciones que se registra en su sede principal, ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro, se debe al período de moratoria vigente para el trámite de cambio de residencia, el cual se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ante esta situación, el SNM aseguró que su personal se encuentra trabajando de manera continua con el objetivo de brindar un servicio eficiente, ordenado y oportuno a todos los usuarios.

La institución explicó que esta medida provocó un incremento significativo en la afluencia de usuarios que acuden a realizar sus trámites migratorios dentro del plazo establecido, lo que ha generado una mayor demanda de atención en las oficinas.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales.