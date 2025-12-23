Alta demanda en Migración responde a moratoria de trámites de residencia

El <b>Servicio Nacional de Migración (SNM)</b> informó la tarde de este martes 23 de diciembre que el alto volumen de atenciones que se registra en su sede principal, ubicada en la <b>avenida Ricardo J. Alfaro</b>, se debe al <b>período de moratoria vigente para el trámite de cambio de residencia</b>, el cual se mantiene hasta el <b>31 de diciembre de 2025</b>.Ante esta situación, el SNM aseguró que su personal se encuentra <b>trabajando de manera continua</b> con el objetivo de brindar un <b>servicio eficiente, ordenado y oportuno</b> a todos los usuarios.La institución explicó que esta medida provocó un incremento significativo en la afluencia de usuarios que acuden a realizar sus trámites migratorios dentro del plazo establecido, lo que ha generado una mayor demanda de atención en las oficinas.Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a los usuarios a <b>mantenerse informados a través de los canales oficiales</b>.