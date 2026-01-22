IMA advierte sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informa a la ciudadanía que <b>personas ajenas a la institución</b> están ofreciendo de manera fraudulenta la venta de arroz y otros productos que son distribuidos por la entidad.<i>'El IMA reitera que la comercialización de sus productos se realiza </i><i><b>exclusivamente en las tiendas permanentes y agroferias</b></i><i>, las cuales son anunciadas únicamente a través de los </i><i><b>canales oficiales de comunicación</b></i><i> de la institución',</i> señala el comunicado.La entidad hace un <b>llamado a la población</b> para que denuncie cualquier acción irregular que pueda poner en riesgo la <b>transparencia y sostenibilidad de los programas sociales</b> que ejecuta el IMA.