  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

IMA advierte sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

El IMA alerta estafas con productos que se venden en nombre de la institución
El IMA alerta estafas con productos que se venden en nombre de la institución Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/01/2026 16:47
El IMA recordó que sus productos solo se comercializan en tiendas oficiales y agroferias autorizadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la ciudadanía que personas ajenas a la institución están ofreciendo de manera fraudulenta la venta de arroz y otros productos que son distribuidos por la entidad.

“El IMA reitera que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en las tiendas permanentes y agroferias, las cuales son anunciadas únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de la institución”, señala el comunicado.

La entidad hace un llamado a la población para que denuncie cualquier acción irregular que pueda poner en riesgo la transparencia y sostenibilidad de los programas sociales que ejecuta el IMA.

VIDEOS
Lo Nuevo