IMA advierte sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la ciudadanía que personas ajenas a la institución están ofreciendo de manera fraudulenta la venta de arroz y otros productos que son distribuidos por la entidad.

“El IMA reitera que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en las tiendas permanentes y agroferias, las cuales son anunciadas únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de la institución”, señala el comunicado.

La entidad hace un llamado a la población para que denuncie cualquier acción irregular que pueda poner en riesgo la transparencia y sostenibilidad de los programas sociales que ejecuta el IMA.