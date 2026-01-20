Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 21 de enero

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 21 de enero se llevarán a cabo agroferias en siete puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Puntos de ventas de agroferias del miércoles 21 de enero

Conoce las Agroferias del IMA programadas para este 21 de enero:

-Los Santos: A un costado de la Junta Comunal de Paritilla, distrito de Pocrí.

-Panamá Este: Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo y en el Gimnasio Comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.

-Chiriquí: Cancha comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé.

-Veraguas: Cancha Comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas y en la Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

-Herrera: Cancha Municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos.