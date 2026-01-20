Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 21 de enero

Conoce las Agroferias del IMA programadas para este 21 de enero:<b>-Los Santos: </b>A un costado de la Junta Comunal de Paritilla, distrito de Pocrí.<b>-Panamá Este: </b>Cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo y en el Gimnasio Comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé.<b>-Veraguas: </b>Cancha Comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas y en la Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.<b>-Herrera: </b>Cancha Municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos.